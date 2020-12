Lopalco insiste: “Giallo, arancione? Il virus è daltonico. Dopo Natale mi auguro..”

, 08 dicembre 2020. “Chi mi conosce sa che non ho mai plaudito la scelta di dividere la regioni italiane in fasce di rischio, per diversi motivi.e le differenze fra regioni sono principalmente legate ad una non perfetta sincronia (per esempio l’ondata in Puglia è partita dopo e con ogni probabilità terminerà dopo). Secondo, il sistema dei famosi 21 indicatori era stato pensato per tutt’altro scopo e non tanto si adatta ad essere la base di una decisione politica su chiusure e limitazione di movimenti”. Lo scrive sui social l’assessore alla sanità pugliese, Pierluigi Lopalco.