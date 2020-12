Manfredonia “fa scuola”: luci di Natale irriverenti anche ad Adelfia

Adelfia (Bari), 8/12/2020 – (ilquotidianoitaliano) Manfredonia, evidentemente, ha fatto scuola. Le luminarie natalizie sopra le righe che hanno fatto il giro della rete nelle scorse settimane, devono aver dato ispirazione al cittadino di Adelfia, che in via Sabotino ha esposto un laconico “Fuck 2020”. Il ricorso alla lingua inglese è forse dovuto al voler dare respiro internazionale al messaggio, anche perché, diciamola tutta, quest’anno è stato una porcheria un po’ per tutti. (ilquotidianoitaliano)