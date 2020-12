Montaruli: “Bat arancione, ma non per tutti. Perchè tanta fretta da Emiliano?”

Bari, 08 dicembre 2020. Il provvedimento di attribuire ad alcuni comuni della provincia BT lo status di Zona Arancione, dopo la protesta che ha scatenato nei comuni co-capoluogo dove i pubblici esercenti si ritengono beffati e danneggiati dal mancato preavviso, fa registrare un’interessante presa di posizione da parte del Presidente dell’Associazione di Volontariato “Io Ci Sono!” Savino Montaruli, il quale proprio su un particolare per nulla trascurabile sofferma la sua attenzione.

Infatti il 5 dicembre scorso, in una dichiarazione rilasciata all’ANSA da parte del Governatore della Puglia Michele Emiliano il Presidente della regione Puglia dichiarava testualmente: “stasera – scrive Emiliano – video conferenza con i presidenti delle province e dell’area metropolitana e con i sindaci delle province interessate e col presidente Anci Puglia Domenico Vitto per acquisire il loro parere sulla possibilità di mantenere in parte della Puglia la zona arancione.

La bozza dell’ordinanza verrà sottoposta al Ministro della Salute Roberto Speranza che deve – assieme al governo – assicurare le coperture per i ristori alle aziende che avranno limitazioni operative a causa della proroga della zona arancione. L’eventuale ordinanza a mia firma prenderà efficacia nella prossima settimana con il dovuto preavviso. (ANSA).

Una dichiarazione di estrema importanza quella sulla tempistica dell’entrata in vigore dell’ordinanza del “cambio di colore” dei quattro comuni. Infatti è proprio questo l’elemento della discordia che ha mandato su tutte le furie i Pubblici Esercenti scatenando le proteste. Lo stesso Savino Montaruli, nella sua veste professionale di Presidente Unibat, ha partecipato, la sera di lunedì 7 dicembre, all’incontro tra la Sindaca di Andria Giovanna Bruno e le delegazioni di Unibat e di Confcommercio. In tale circostanza Montaruli, nel suo intervento, ha sottolineato questi aspetti ed oggi aggiunge: “se è vero come è vero che il Governatore Emiliano aveva dichiarato all’Ansa che l’ordinanza di cambio colore non sarebbe entrata in vigore prima della prossima settimana con preavviso, perché ha accelerato i tempi in questo modo pur conoscendo la reazione da parte dei Pubblici Esercenti danneggiati per la giornata dell’Immacolata e delle loro Associazioni di Rappresentanza? Qual è la nuova “emergenza” che ha fatto cambiare idea in modo così repentino al Presidente Michele Emiliano? C’è qualcosa che i sindaci di quei comuni sanno e che si tiene nascosto alla popolazione? Queste domande sono legittime e devono avere una chiara risposta” – ha concluso il Presidente Savino Montaruli di “Io Ci Sono!”

Andria, 8 dicembre 2020 – associazione “Io Ci Sono!”.