(StatoQuotidiano). Bari, 08 dicembre 2020. Benessere personale totale. E’ il risultato conseguibile grazie all’Orthogea Officine Ortopediche Group di Ostuni. “Ortesi, tutori, calzature speciali, protesi, sistemi posturali, ausili innovativi, domotica: sono questi gli elementi che caratterizzano l’attività del gruppo che non trascura le novità di un panorama mondiale in continua evoluzione, in sinergia con centri studi supportati dalla consulenza di specialisti di provata esperienza che completano la risposta in una filosofia riabilitativa che vede sempre il Cliente al centro dei programmi aziendali votati a migliorargli la qualità della vita“.

La storia. L’origine del gruppo risale al 1982 quando Ennio Vergati, fondatore dell’azienda, “spinto da una forte passione e da grande intuito già operava nel mondo farmasanitario nella città di Ostuni”. Conseguito il titolo di Tecnico Ortopedico, il dr. Ennio Vergati “intuisce che oltre l’insostituibile attività artigianale, l’innovazione sarà l’elemento che caratterizzerà la tecnica ortopedica, ancorata in molte aziende del settore a processi costruttivi superati e poco rispondenti alle richieste di un mercato desideroso di prodotti innovativi e fornibili in tempi brevi”. La pianificazione e gli investimenti, hanno prodotto l’acquisizione all’interno dell’attività aziendale di moderne tecnologie informatiche utili a migliorare ed accelerare la produzione dei presidi su misura.

FOTOGALLERY

Lo sviluppo. L’installazione e l’utilizzo, per la prima volta nel mezzogiorno d’Italia, del sistema Cad-Cam, permettono il trasferimento e la lettura tridimensionale dei dati attraverso scanner ad alta tecnologia che dialogano con frese a controllo numerico. Parliamo di strumenti in grado di elaborare con precisione tutte le informazioni utili per attuare fasi di lavoro che nel passato erano caratterizzate da molta approssimazione e da tempi di produzione del tutto inconciliabile con le esigenze di un “mercato della salute”, dove la rapidità della fornitura è sempre stata uno degli elementi maggiormente richiesti, in linea al bisogno di migliorare in tempi brevi il proprio status.

La crescita aziendale, le sedi. Oggi il gruppo presenta diverse sedi sul territorio salentino: la sede storica in Ostuni, una filiale nella città di Brindisi, una sede a Lecce, l’innovativo centro di produzione presente nella zona industriale di Ostuni completo di aula didattica e di un importante Show Rom con spazio dedicato alle valutazioni ed alle verifiche di ausili e sistemi posturali e una filiale nella città di Monopoli.

Personale qualificato. Le sedi del gruppo annoverano circa quaranta addetti che offrono servizi qualificati e tempestivi sull’intero territorio regionale, avvalendosi dei mezzi dedicati ad interventi rapidi presso strutture in cui è offerta gratuitamente la consulenza tecnica. “Il Management ed il Personale, si pone come obiettivo quello di migliorare continuamente il proprio apporto, puntando i propri obiettivi al servizio del paziente e unendo all’impegno quotidiano una doverosa gratitudine verso chi ha riposto nell’Azienda la propria fiducia”.

I pilastri fondamentali. L’azienda si basa su 3 pilastri fondamentali: assistenza tecnica, poichè dispone delle migliori tecnologie disponibili sul mercato per poter progettare e realizzare protesi e plantari con il più elevato standard qualitativo possibile, officina meccanica, Orthogea assicura a tutti i suoi clienti una pronta assistenza domiciliare con tecnici esperti che si recheranno direttamente a casa vostra, e DOMOTICA. Orthogea è in grado di progettare e realizzare sistemi di automazione e domotica per l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno delle abitazioni private.

Orthogea – Headquarter Ostuni

Via dell’Architettura, 6 (Z. Ind.) – 72017 – Ostuni (BR)

TEL: +39 0831 339077

FAX: +39 0831 306875

dal Lunedi al Venerdi

8.45 – 12.45 / 14.30 – 18.15

Orthogea – Filiale Bari

Via Orfeo Mazzitelli, 192 – 70124 – Bari (Ba)

TEL: +39 080 692 3300

FAX: +39 0831 306875

dal Lunedi al Venerdi

8.45 – 12.45 / 14.30 – 18.15

Orthogea – Filiale Lecce

Via Parini 57/63 – 73100 – Lecce (Le)

TEL: +39 0832 261178

FAX: +39 0832 1692898

dal Lunedi al Venerdi

9.00 – 12.00 / 15.30 – 19.00

Orthogea – FIiliale Monopoli

Via San Donato, 23 – 70043 – Monopoli (Ba)

TEL: +39 080 9683578

FAX: +39 080 4037508

dal Lunedi al Sabato (sabato solo mattina)

9.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00

Medical Ortopedia Vergati – Headquarter Ostuni

Largo Giovanni Falcone, snc – 72017 – Ostuni (BR)

TEL: +39 0831 305655 +39 0831 305886

FAX: +39 0831 306434

dal Lunedi al Sabato (sabato solo mattina)

8.30 – 13.00 / 16.30 – 20.30

Medical Ortopedia Vergati – Filiale Brindisi