San Severo, 600 positivi e 40 in terapia intensiva

San Severo, 08 dicembre 2020. Sono circa 600 i positivi non ospedalizzati. A comunicarlo durante la diretta facebook di stasera, il Sindaco Francesco Miglio, che continua nell’azione comunicativa e persuasiva diretta alla cittadinanza invitata alla responsabilita’ e rispetto delle indicazioni sanitarie per il contenimento dei contagi. Con 40 ospedalizzati in terapia intensiva e’ stata raggiunta l’occupazione massima presso il nosocomio sanseverese.

Confermato lo stato grave del contagio che vede San Severo tra le 20 citta’ del foggiano inserite in zona arancione.

(i.m. per StatoQuotidiano.it, 8 dicembre 2020)