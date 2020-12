Sanda Cungètte e sanda Lucije. Immacolata Concezione e Santa Lucia

Manfredonia, 08 dicembre 2020. Con l’arrivo delle festività dell’Immacolata e di S. Lucia, l’aria festiva del Natale diventa incombente e suadente, come una leggera brezza che circonda e si insinua nell’animo umano; ed è forse questo già un miracolo della Natività di Cristo ?

Alcune consuetudini di questi giorni sono ben note ed ancora attuali, con la speranza che le future generazioni ne sappiano cogliere e perpetuare lo spirito.

Alla vigilia dell’Immacolata era d’uopo un predisporre ed effettuare un grande falò (a fanoje de sanda Cungètte).

Nel giorno di S. Lucia era ed è ancora sentita la frequentazione della chiesa di S. Benedetto (o di S. Lucia), per ascoltar messa, sin dalla prima mattinata. In questa chiesa si ammira una grande tela dedicata alla santa (recante in basso, a sinistra, l’arme dei marchesi Tontoli).

In questo giorno è ancora costume mangiare fave cotte (i féfe aggraccéte), in devozione, per preservare la vista degli occhi.

E non sono pochi i modi di dire in riferimento a queste due festività; non ci pare ovvio dire che gli stessi si riscontrano anche nell’area garganica e pugliese.

A lla Mmaculéte:

desciunene pure i pisce

ammizz’a mére

All’Immacolata (8 dicembre):/ digiunano anche i pesci/ in mezzo al mare (devozione)

A ll’Immaculéte

accummènze a vernéte

all’Immacolata/ inizia l’invernata (l’Inverno)

A sanda Cungètte

ce fanne ggjà lli pèttele

(cj’accummènze a fé lli p.)

A santa Concetta / si fanno già le pettole (frittelle)

Sanda Lucije ji a patrone

de lla viste de ll’ucchje

Santa Lucia è la patrona della vista degli occhi

A mèsse de ll’albe

de sanda Lucije

La messa dell’alba/ di santa Lucia

A sanda Lucije

ce fanne i féfe aggraccéte

A santa Lucia/ si fanno le fave cotte (per devozione controla cecità)

Ca santa Lucije

T’a vole reguardé

Che santa Lucia/ ti protegga

Sanda Lucije:

a notte ji cchjù longhe

de lla dije

Santa Lucia:/ la notte è più lunga/ del giorno

Sanda Lucije

t’uà reguardé

lla viste de ll’ucchje

Santa Lucia/ ti deve riguardare (preservare)/ la vista degli occhi

I calènde de sanda Lucije

Le calende di santa Lucia

Se Cungètte chjange

Lucije rire

Se all’Immacolata concezione (piange)piove/ a santa Lucia vi sarà sole (ride)

Sta notte

è fatte sanda Lucije

Questa notte/ ho fatto santa Lucia (ho vegliato, non ho potuto dormire, notte lunga).