Vaccino Covid: ecco quanti italiani lo farebbero

(SKYTG24). Nel caso in cui venisse sviluppato un vaccino con tutte le garanzie, sceglierebbe di riceverlo con certezza il 63,2% degli italiani, mentre il 19,2% risponde che ci dovrebbe pensare e un 15,9% è certo della volontà di non vaccinarsi, non sa o non risponde l’1,8%. Così rispondono gli intervistati dal sondaggio su temi di sanità e politica realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, in occasione dell’evento Sky TG24 Live In Courmayeur

Sono favorevoli al vaccino il 67,2% degli uomini del campione e il 59,6% delle donne.

Per quanto riguarda le fasce di età si vaccinerebbe il 74,9% dei soggetti tra i 18 e i 34 anni, il 53,5% di quelli nella fascia 35-54 anni e il 63,3% degli ultra 55enni. Sky TG24 LIVE IN a Courmayeur: lo speciale su “Numeri della pandemia”