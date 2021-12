Arresti mafia garganica, l’ordinanza: “I marinai non ci sono più, sono tutti delinquenti”

Manfredonia (Foggia), 08/12/2021 – (norbaonline) I rapporti economici dietro gli arresti. Rapporti con l’economia grigia, professionisti e imprenditori e progetti per condizionare politica ed elezioni. E’ la mafia garganica raccontata nelle duemila pagine di ordinanza, che ha portato agli arresti di 32 persone, nel foggiano.

“I marinai non ci sono più, sono tutti delinquenti”

“I marinai non ci sono più, sono tutti delinquenti” dicevano tra di loro i pescatori giustificando il loro silenzio omertoso perché “quelli (gli affiliati al clan) vengono dalle masserie e dalle campagne dove uccidono gli animali, uccidono i cristiani. Quando ti puntano sei morto”. E’ la ferocia spreciudicata della mafia garganica, descritta nell’ordinanza di arresto che ha portato in carcere 26 persone mentre 6 sono ai domiciliari. 2000 pagine che raccontano una criminalità che fonda la sua potenza sulla capacità di coniugare tradizione e modernità.

“Sai perché dicono che non esce il pentito? Perché è tutta una famiglia”

Quella del vincolo di sangue che c’è anche manca la parentela. Da qui, scrivono gli inquirenti, la mancanza di collaboratori di giustizia. “Sai perché dicono che non esce il pentito? Perché è tutta una famiglia. Più fiducia di quello perso non ce sta” spiegano gli stessi affiliati. Le indagini condotte dai carabinieri del ROS hanno documentato la loro capacità di infiltrarsi nell’economia legale, grazie a imprenditori compiacenti. Non solo nel settore ittico ma anche nell’agricoltura e nel bestiame. (norbaonline)