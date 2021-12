Omnia Nostra, Fatone: “Manfredonia siamo tutti noi, ognuno faccia la propria parte”

Manfredonia (Foggia), 08/12/2021- “Esprimo la mia soddisfazione per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine, Carabinieri del R.O.S. coadiuvati dal comando dei Carabinieri e dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori “Puglia” nell’operazione “Omnia Nostra” che ha portato all’arresto di 32 persone, ordine emesso dal Tribunale di Bari, su richiesta della Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo.

Questa azione conferma quanto da noi più volte affermato in campagna elettorale: non erano semplici slogan. Abbiamo chiesto ripetutamente, ai cittadini e in particolar modo alla stampa, di non distogliere l’attenzione dal problema della legalità e sulla importanza delle Istituzioni di dare un segnale fortissimo.

Non si può più sottacere o dimenticare quanto accaduto nel recente passato della nostra città, che ha portato al commissariamento dell’Ente comunale. Lo stato continui ad assestare i suoi colpi fermi alle organizzazioni mafiose, la politica e i cittadini devono denunciare e prendere chiaramente le distanze dagli ambienti mafiosi, cosi come chiesto anche dal procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho. Manfredonia siamo tutti noi, nessuno è esonerato dal fare la propria parte”.

Lo riporta il consigliere del M5S Raffaele Fatone.