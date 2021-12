San Giovanni Rotondo, 138 positivi: tornano le mascherine all’aperto

San Giovanni Rotondo (Foggia), 08/12/2021- “A partire dalle ore 00.01 di mercoledì 08 dicembre 2021 e fino alle ore 24.00 di venerdì 06 gennaio 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le 24.00 nei luoghi all’aperto in cui vi siano manifestazioni in atto o in qualsiasi altro luogo ove si crei assembramento tra persone, è fatto obbligo, a chiunque, di indossare, anche all’aperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell’intero centro abitato di questo comune, ad eccezione:

dei bambini di età inferiore ai sei anni;