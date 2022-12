Foggia: il «pizzino» del racket, in tre a processo (I NOMI)

GAZZETTADELMEZZOGIORNO. FOGGIA – Ammesso il processo abbreviato per i tre foggiani accusati di tentata estorsione aggravata dalla mafiosità, danneggiamento, porto illegale di pistola e spari in luogo pubblico perché avrebbero cercato di imporre un pizzo di 2500 euro a un imprenditore del settore auto, contro il cui box di casa furono esplose pistolettate lo scorso 16 febbraio.

La difesa ha optato per l’abbreviato che prevede la riduzione di un terzo della pena, visto che l’accusa poggia su intercettazioni essenzialmente (vedi articolo a parte ndr). Sarà il giudice per le udienze preliminari di Bari Vincenzo Ferraro, al quale il pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Bari, Bruna Manganelli chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati, a pronunciare la sentenza di primo grado nei confronti di Fabio Bernardo, 31 anni; Andrea Carella, 26 anni; e Giuseppe Perdonò, 34 anni.

Furono fermati dalla squadra mobile lo scorso 22 marzo su decreto della Direzione distrettuale antimafia; Bernardo e Perdonò sono in carcere, Carella è ai domiciliari. Nella prossima udienza a marzo requisitoria del pm; e arringhe degli avv. Paolo Ferragonio, Cecilia D’Alessandro, Ettore Censano e Giuseppe Perrone. La vittima non si è costituita parte civile.

I tre imputati respingono le accuse; la Direzione distrettuale antimafia parla di «loro contiguità a Rocco Moretti junior», nipote di Rocco senior e figlio di Pasquale che sono ai vertici del clan Moretti/Pellegrino/Lanza, una delle tre batterie della Società foggiana. A Moretti junior, non imputato in questa vicenda, inflitti lo scorso 18 ottobre 10 anni per mafia nel processo di primo grado «Decima bis». A Bernardo, Carella e Perdonò viene contestata l’aggravante della mafiosità per aver agito per agevolare la Società e perché le modalità del tentativo di ricatto erano tali «da evocare nella vittima la presumibile esistenza di consorterie e sodalizi criminali capaci di realizzare forme di assoggettamento e controllo del territorio e delle attività di impresa».

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/1371790/foggia-il-pizzino-del-racket-in-tre-a-processo.html