Manfredonia e la “Tradizione a costo zero”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 08 dicembre 2022. Può non sembrare vero ma è proprio cos’ì: a Manfredonia c’è un gruppo di appassionati di diverse età (dai ragazzini ai meno giovani e maturi) che amano portare avanti questa antica tradizione diffusa in molte aree della Penisola dei “fuochi commemorativi”.

La “Fanojia” (il Falò) dell’Immacolata è una antica tradizione Sipontina che se non fosse per questo gruppo di volontari animati da tanto attaccamento a questo evento si sarebbe estinta.

Questo gruppo di persone che per diverse settimana gira tutta la città alla ricerca di legname da trasporto o da rottamare per alimentare la “fanojia” lo fa da oltre un decennio gratuitamente ovvero senza nessuna spesa a carico della comunità.

E’ diventato oramai un evento che senza pubblicità si sta facendo strada e ogni anno attrae curiosi e amanti di queste tradizioni.

Il gruppo, oramai affiatato, si è anche organizzato per la raccolta e selezione del legname e per la costruzione della struttura che oramai raggiunge oltre dieci metri di altezza. E’ un’opera “ingegneristica” frutto dell’esperienza di anni di esperienza.

Personalmente sono grato a questo gruppo per la “conservazione” della tradizione e per l’impegno profuso di enorme valore sia come mole di lavoro che come dedizione e affetto verso la cittadinanza di Manfredonia.

La Fanojia dell’Immacolata ha profondi significati religiosi (anche se originariamente era una tradizione “pagana”) che mi propongo di approfondire con voi prossimamente.

La Fanojia è associata anche ad un’altra usanza locale e diffusa in vaste zone della Puglia che è quella delle “pettole fritte” da inzuppare nel “vincotto”, da spolverare con lo zucchero o da farcire con baccalà e/o olive e acciughe.

Cose semplici da fare un fuoco e un po’ di pasta di pane fritta ed è festa, tra sacro e popolare come usavano i nostri avi senza strafare. Forse è nella semplicità che si nasconde la vera felicità. Grazie, Complimenti e tanti auguri al gruppo de “I Picciafuoco di San Carlo”. Un abbraccio.

Francesco Palmieri, Manfredonia 8 Dicembre 2022