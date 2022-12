Pannelli rigidi: i servizi di stampa online di Sprint24 per la comunicazione aziendale

La stampa su supporti rigidi ha incontrato il favore di numerosi professionisti, a cominciare da architetti, interior designer e pubblicitari, in quanto, grazie alla durezza del materiale, è possibile unire la ricerca della creatività con la praticità d’uso.

Sono diverse, infatti, le declinazioni con le quali si può utilizzare questa alternativa: dai quadri alle insegne, passando per le targhe da esterno, con questa proposta è possibile comunicare la propria immagine aziendale in modo professionale e moderno.

Per avvalersi di una stampa su pannelli rigidi altamente professionale e di qualità oggi è possibile affidarsi a Sprint24, tipografia online che mette a disposizione un ampio ventaglio di servizi tipografici finalizzati a rafforzare la comunicazione aziendale.

Il successo di Sprint24 tra le tipografie online

All’interno del panorama della stampa digitale, Sprint24 ha saputo, nel corso di questi anni, diventare un vero e proprio punto di riferimento.

Questa innovativa realtà aziendale che opera come tipografia online con grande successo è infatti riuscita a divenire un partner affidabile e sicuro per la crescita dei brand e per la loro comunicazione promozionale.

Merito di diversi elementi, a partire dal cosiddetto METODO STAMPA SEMPLICE®, vale a dire un servizio di stampa messo a punto con l’obiettivo di supportare le aziende nel trovare la propria voce e la propria visibilità in un mercato, come quello attuale, sempre più complesso e saturo.

Stampati rigidi: i vantaggi di usare Sprint24

Sono diversi i vantaggi di utilizzare il servizio di stampa su pannelli rigidi proposto da Sprint24, a cominciare dalla comodità di poter ordinare un prodotto tipografico di alto livello direttamente online, e di riceverlo presso la sede della propria azienda (o al proprio domicilio) nel giro di brevissimo tempo.

Sprint24, infatti, offre una modalità di spedizione express che permette di ricevere la merce rapidamente, con la sicurezza di rimanere sempre aggiornati sul transito del pacco.

Grazie a macchinari innovativi e all’avanguardia, inoltre, questa tipografia online è quindi in grado di realizzare un ampio numero di soluzioni, tutte caratterizzate da una resa cromatica particolarmente intensa e definita.

Un altro punto di forza di Sprint24, poi, è rappresentato dalla grande importanza conferita al cliente, nonché il desiderio di guidarlo lungo tutto il processo di definizione del progetto, con l’obiettivo di realizzare un prodotto che sappia comunicare il valore del brand.

L’utente ha quindi la possibilità di contattare il servizio di assistenza tecnica offerto da Sprint24, il quale è pronto a dare consigli professionali e a verificare la correttezza del preventivo eseguito online.

Pannelli rigidi di Sprint24: un alleato per la comunicazione aziendale

Sprint24 propone un’ampia gamma di pannelli rigidi da personalizzare per migliorare l’immagine aziendale e comunicare con i propri clienti.

I supporti possono essere di vario tipo: l’utente può infatti scegliere fra il forex bianco, il plexiglass opalino, l’alluminio Dibond®, il polionda, il sandwich o cartone alveolare o di pioppo, a seconda delle proprie necessità, e possono essere personalizzati stampando la grafica o il testo che si desidera.

Il team tecnico di Sprint24 è a disposizione per consigliare l’alternativa più opportuna in quanto ogni materiale diverso è stato concepito per differenti modalità di utilizzo.

Per esempio, il forex bianco è ideale per essere inserito all’interno di gallerie commerciali, festival o fiere, mentre gli stampati in alluminio Dibond® rappresentano un’ottima soluzione da collocare in un contesto aziendale o in ufficio. Tutte queste proposte si prestano ad essere personalizzate in ogni dettaglio e rappresentano un richiamo strategico per spiccare fra i gli altri competitor. (nota stampa).