Variabilità, locali piogge su Molise e Puglia

(3bmeteo.com). Tempo variabile con annuvolamenti a tratti compatti e locali piogge o rovesci al pomeriggio su Molise, Foggiano e Salento. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare da mosso a poco mosso.

SABATO: la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si smorza favorendo un temporaneo miglioramento. Nuovo peggioramento dalla sera con acquazzoni o temporali. Nello specifico sulla Daunia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sulle murge nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sul Tavoliere cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; sul litorale adriatico meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; su litorale ionico e Salento cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto molto mosso.