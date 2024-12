Addio ad Antonio Vincenzo Robustella, storico armatore di Manfredonia

Manfredonia si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Antonio Vincenzo Robustella, armatore in pensione, venuto a mancare all’età di 73 anni. La comunità lo ricorda come una figura di riferimento per il settore marittimo, oltre che per il suo impegno e la dedizione alla famiglia e alla sua città.

Nato e cresciuto a Manfredonia, Antonio ha contribuito con passione allo sviluppo del comparto armatoriale locale, svolgendo per molti anni la sua attività con grande competenza e spirito innovativo. Anche dopo il ritiro dal lavoro, ha continuato a essere un punto di riferimento per amici e conoscenti, che ne apprezzavano la saggezza e il carattere cordiale.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.

Il rito funebre si terrà lunedì 9 dicembre 2024, alle ore 10:00, presso la Chiesa di San Giuseppe a Manfredonia.

La cerimonia sarà un momento di raccoglimento per quanti vorranno porgere l’ultimo saluto a una persona che ha lasciato un segno profondo nella vita di chi lo ha incontrato.

La famiglia ringrazia sin da ora tutti coloro che parteciperanno al dolore e alla commemorazione di Antonio Vincenzo Robustella, uomo d’altri tempi, esempio di dedizione, lavoro e amore per il prossimo.

IMMAGINI FORNITE ALLA REDAZIONE DI STATOQUOTIDIANO.IT