Antonino dà il via alle festività natalizie di Foggia: “Sarà un concerto di cuore”

Foggia, 8 dicembre 2024 – Antonino Spadaccino, l’artista foggiano che da anni incanta il pubblico con la sua voce e la sua arte, aprirà le festività natalizie della sua città con un concerto speciale in piazza Cavour. L’evento, che seguirà l’accensione dell’albero di Natale, darà il via al cartellone di eventi natalizi di Foggia, portando con sé una carica emotiva unica.

Questa mattina, nella Sala Fedora del Teatro Giordano, è stato presentato il concerto, ma anche il nuovo prodotto discografico “Amore, Guerra e Pace – 7° edizione”, realizzato dall’Associazione ‘Suoni dal Sud’ in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia. In questa occasione, Antonino ha parlato con passione del suo concerto, definendolo “un concerto di cuore, non una semplice esibizione”. Un evento che non sarà solo un’occasione musicale, ma un momento di profonda connessione con la città e con il pubblico: “Foggia è una città che va accarezzata, con i fatti e non solo con le parole”, ha dichiarato l’artista.

Antonino, che sarà accompagnato da una formazione tutta al femminile dell’Orchestra ‘Suoni dal Sud’, ha espresso gratitudine verso la sindaca Maria Aida Episcopo, seduta al suo fianco durante la presentazione. “Non si è sempre grandi in patria”, ha ricordato con emozione, ma ha sottolineato come questo concerto rappresenti per lui un ritorno alle origini, un modo di restituire qualcosa alla sua città.

La sindaca Maria Aida Episcopo ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, evidenziando la volontà dell’amministrazione comunale di iniziare le festività natalizie con “una voce e un’orchestra di famiglia”, un gesto simbolico rivolto alla “famiglia allargata” della comunità foggiana. “Sarà un’ulteriore, ottima pagina di cultura”, ha aggiunto, ringraziando l’assessora Alice Amatore, la dirigente Silvia Siciliano e tutto il personale dell’assessorato, insieme a Lorenzo Ciuffreda e Gianni Cuciniello di ‘Suoni dal Sud’, e il pubblico presente, composto anche da studenti del liceo musicale Poerio e della scuola Dante Alighieri, due importanti realtà educative della città.

Il concerto di Antonino Spadaccino, che inaugurerà ufficialmente il Natale foggiano, promette di essere una serata indimenticabile, un’occasione per emozionarsi e condividere la magia delle festività. Con la musica, la città di Foggia si prepara a vivere un Natale ricco di arte, cultura e comunità.

Fonte: FoggiaToday