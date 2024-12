Il Foggia di Zauri vola, il Pescara cade: vittorie e spettacolo nella 16ª giornata di Serie C

Il sabato di Serie C ha regalato gol, emozioni e spettacolo, con partite ricche di reti e sorprese in tutti e tre i gironi del campionato. Nella 16ª giornata, occhi puntati su Pescara e Ternana, con il duello per la vetta della classifica che ha visto i biancazzurri incappare in una clamorosa sconfitta, mentre gli umbri hanno colto tre punti importanti. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto nelle altre sfide.

Pescara sconfitto, Ternana aggancia in testa

Nel girone B, il Pescara di Baldini ha subito un clamoroso tonfo in casa contro il Legnago, che si è imposto 1-0 grazie alla rete di Contini. La sconfitta del Pescara ha permesso alla Ternana di agganciare i biancazzurri in vetta alla classifica, con una convincente vittoria esterna per 3-1 contro la Pianese. I gol umbri sono stati firmati da Cianci e dalla doppietta di Ciccarelli, con la squadra che si è dimostrata sempre più competitiva.

Intanto, la Torres ha interrotto una serie negativa di quattro sconfitte consecutive, battendo 2-1 il Carpi e tornando a respirare in classifica. Il Rimini ha dominato il Pontedera con un clamoroso 5-1, mentre la Vis Pesaro ha centrato il terzo successo di fila imponendosi 1-0 sulla Spal grazie a una rete di Paganini.

Renate, colpo esterno: vince anche il Potenza

Nel girone A, il Renate ha conquistato tre punti fondamentali in trasferta, battendo 1-0 la Pergolettese con un gol da fuori area di Di Nolfo. Quella dei nerazzurri è la sesta vittoria lontano dalle mura amiche, un vero e proprio marchio di fabbrica della squadra di mister Cevoli. In un altro match del girone, Virtus Verona e Giana Erminio hanno pareggiato 1-1, un risultato che non cambia molto per entrambe le formazioni, assestate a metà classifica. Stesso punteggio anche per Lumezzane e Pro Patria, che hanno terminato 1-1, con entrambe le squadre che hanno ottenuto il terzo pareggio nelle ultime quattro partite.

Nel girone C, il Potenza ha letteralmente spazzato via il Latina con un pirotecnico 5-1, un risultato che lancia i lucani verso la parte alta della classifica. Il Foggia di Luciano Zauri, invece, sta crescendo a vista d’occhio: i rossoneri hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva in trasferta, vincendo 3-0 sul campo del Messina. Con questa vittoria, il Foggia ha centrato il quinto risultato utile di fila, consolidando la sua posizione nei piani alti della classifica. A brillare in particolare è stato Mazzocco, autore di una doppietta, mentre Emmausso ha siglato il gol dell’ex, completando il tris per il Foggia.

La Serie C continua a regalare emozioni

Con i risultati di questa giornata, la Serie C si conferma campionato avvincente e imprevedibile, con sorprese, grandi prestazioni e risultati che si susseguono a ritmo serrato. Tra le principali sorprese, la sconfitta del Pescara e la reazione della Ternana che riaccende la lotta per il primo posto. Il Foggia di Zauri, intanto, continua a far sognare i propri tifosi con prestazioni sempre più convincenti e una classifica che promette bene.

La 16ª giornata di Serie C ha messo in mostra il meglio del calcio di terza divisione, con tanti gol e emozioni che non mancheranno di alimentare il campionato nei prossimi turni.

Fonte: FoggiaToday