tgcom. “Come va la vita?” Era con questa domanda, semplice ma carica di empatia, che Basilio Ioppolo iniziava ogni lezione al Liceo Beccaria di Milano. Professore di Lettere, appassionato di libri e con un amore incondizionato per l’insegnamento, Ioppolo aveva conquistato il cuore dei suoi studenti, mescolando con naturalezza la grammatica greca e il tifo per la Champions League. La sua scomparsa, avvenuta questa estate a soli 39 anni a causa di una malattia, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità scolastica.

Per onorare la memoria del docente, la scuola ha deciso di intitolargli un’aula, simbolo del segno indelebile che ha lasciato nel suo istituto. L’aula, ribattezzata “Locus Amoenus” (luogo felice), è stata pensata come uno spazio dedicato agli studenti: un luogo accogliente dove studiare, leggere o semplicemente rilassarsi. È aperta ogni giorno fino alle 17, ed è diventata il fulcro di una comunità che si stringe attorno al ricordo del professore.

La realizzazione dell’aula è stata possibile grazie ai fondi ottenuti dalla scuola vincendo un concorso, oltre al contributo degli studenti del corso A, dove insegnava Ioppolo, e di numerosi colleghi. Il “Locus Amoenus” non è solo uno spazio fisico, ma un tributo alla dedizione e all’umanità del docente, che aveva scelto di trasferirsi dalla Sicilia a Milano dieci anni fa per inseguire il sogno dell’insegnamento.

Gli studenti ricordano con affetto il loro “prof bibliofilo”, come amava definirsi. “Ci proteggeva nei momenti più difficili e ci incoraggiava a credere in noi stessi. Anche dall’ospedale, trovava il modo di farci sentire importanti”, hanno raccontato al Corriere della Sera. La sua capacità di ascoltare, di entrare in sintonia con gli studenti e di valorizzarne le opinioni resterà un esempio di come l’insegnamento possa essere molto più che trasmissione di nozioni: un autentico scambio umano.

Con il “Locus Amoenus”, il professor Ioppolo continuerà a ispirare generazioni di studenti, lasciando un’eredità che va oltre il tempo: l’amore per la conoscenza, la leggerezza e la gioia del vivere insieme.