A Manfredonia una storia di coraggio prende forma: quella della Coopla Green, una cooperativa fondata da 31 ex lavoratori della Manfreplast, storica azienda locale chiusa due anni fa.

Gli ex lavoratori stanno oggi lottando non solo per il loro futuro, ma anche per il tessuto economico e sociale del territorio.

Dopo la chiusura della Manfreplast, i lavoratori hanno scelto di non arrendersi al destino di disoccupazione e abbandono.

Seguendo il modello del Workers Buyout, che consente ai dipendenti di rilevare aziende in crisi, hanno investito le loro indennità di disoccupazione (Naspi) e progettato un piano industriale che punta su sostenibilità e innovazione. Nasce così la Coopla Green, con l’obiettivo di riaprire i capannoni industriali e avviare una produzione di materiali ecosostenibili, alimentata da un impianto fotovoltaico.

La Coopla Green rappresenta una doppia sfida: rilanciare un settore produttivo e dare nuova speranza alla comunità di Manfredonia, evitando che l’ennesimo stabilimento diventi simbolo di abbandono. Tuttavia, il progetto è a rischio. Per completare l’acquisizione dell’azienda e dei macchinari, i lavoratori devono raccogliere 50.000 euro entro la vigilia di Natale.

A raccogliere l’appello dei lavoratori è intervenuto Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, che si è impegnato personalmente a sostenere il progetto. Attraverso un post pubblico, Emiliano ha dichiarato:

“Aspetto in Presidenza una delegazione dei lavoratori per valutare come dare una mano alla nuova azienda per migliorare la sua impiantistica e la sua competitività. Un abbraccio a tutti.”

Le parole del Presidente non sono solo un gesto simbolico, ma una promessa concreta di supporto istituzionale. La sua apertura a un incontro con la delegazione di Coopla Green lascia intravedere la possibilità di un intervento regionale, volto a favorire l’accesso ai finanziamenti necessari per avviare l’attività e renderla competitiva sul mercato.

Un Natale per un sogno collettivo

I lavoratori della Coopla Green hanno già investito i propri risparmi e mostrano un’incredibile determinazione. Hanno lanciato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, invitando cittadini, imprenditori e istituzioni a partecipare alla realizzazione di un progetto che punta su innovazione e sostenibilità.

“Non vogliamo un aiuto fine a sé stesso, ma la possibilità di costruire un futuro sostenibile per noi, le nostre famiglie e la nostra città. Per Natale, regala ai lavoratori la loro azienda,” dichiarano i membri della cooperativa.

Un progetto per il futuro

La Coopla Green è molto più di un progetto imprenditoriale: è il simbolo di una comunità che lotta contro il declino industriale, trasformando una crisi in un’opportunità. Con il loro appello, i lavoratori chiedono sostegno non solo per salvare la loro azienda, ma per contribuire al rilancio economico di Manfredonia.

Chiunque voglia sostenere la loro causa può partecipare alla raccolta fondi, contribuendo a far sì che il Natale diventi davvero l’inizio di un nuovo capitolo per questi 31 lavoratori e per l’intero territorio.

Link alla campagna GoFundMe: Regala un’azienda ai suoi lavoratori per Natale!