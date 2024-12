Manfredonia, Forza Italia sostiene la Commissione Straordinaria per la Salute Pubblica

Il 28 novembre scorso, la massima assise cittadina di Manfredonia ha deliberato la costituzione di una commissione straordinaria per la tutela della salute pubblica. Una proposta che ha ricevuto il pieno sostegno dei consiglieri comunali di Forza Italia, che hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il miglioramento delle strutture sanitarie locali.

La commissione, a cui partecipa anche Ugo Galli, capogruppo di Forza Italia, si propone di affrontare le criticità legate alla sanità cittadina, un tema che ha visto anche l’On. Giandiego Gatta, da sempre attento ai problemi sanitari di Manfredonia, impegnarsi in prima linea. Gatta, già consigliere regionale e oggi parlamentare, ha supportato in passato numerose iniziative per potenziare i servizi sanitari sul territorio.

“Abbiamo sempre posto la salute pubblica al centro del nostro programma elettorale”, ha dichiarato Liliana Rinaldi, consigliera di Forza Italia. “La costituzione di questa commissione rappresenta un passo concreto per affrontare le difficoltà che il nostro sistema sanitario sta attraversando.”

La commissione straordinaria ha il compito di monitorare e proporre soluzioni per il miglioramento delle strutture sanitarie, che secondo i consiglieri sono ormai al limite delle loro capacità. “Manfredonia merita e deve pretendere il potenziamento delle strutture sanitarie locali, che sono ormai allo stremo”, hanno aggiunto Fabio Di Bari e Ugo Galli, sottolineando l’urgenza di intervenire.

Con l’avvio delle attività della commissione, i consiglieri di Forza Italia intendono offrire un contributo tangibile in questo delicato settore, per garantire a tutti i cittadini di Manfredonia l’accesso a servizi sanitari adeguati e di qualità.