Foggia. “A Foggia, i recenti concorsi pubblici banditi dal Comune hanno suscitato un ampio dibattito, soprattutto tra le opposizioni. Tuttavia, molte delle contestazioni avanzate risultano essere, per lo più, fumose, vaghe e in alcuni casi, comicamente false. Un esempio emblematico di questo approccio fu offerto da un consigliere di FDI, che ha erroneamente attribuito al sindaco Landella un piano del personale che, in realtà, è frutto di un lavoro condiviso con l’amministrazione e sotto l’intuizione esterna del prof. Massimo Russo. Ma, tra tutte le osservazioni, quella che mi ha particolarmente deluso è stata quella del Prof. Angiola, candidato Sindaco, il quale ha sollevato una critica sul fatto che nei concorsi pubblici banditi dal Comune sia richiesto, tra i requisiti imprescindibili, il possesso di competenze in inglese e informatica.

Trovo questa posizione sorprendente, soprattutto considerando che il Prof. Angiola, con la sua esperienza scientifica, dovrebbe essere ben consapevole che l’accertamento delle conoscenze informatiche e linguistiche è da tempo regolato da precise normative in Italia. Queste norme stabiliscono, infatti, che tali competenze siano parte integrante del processo selettivo in numerosi concorsi pubblici.

Le competenze in informatica e inglese non sono delle novità introdotte da questa amministrazione, ma sono da tempo ritenute requisiti fondamentali per l’ingresso nella pubblica amministrazione, in particolare per i profili tecnici, amministrativi e quelli che prevedono interazioni internazionali. Per comprendere meglio la questione, è utile sapere che nei concorsi pubblici moderni, le competenze in inglese e informatica sono considerate ormai imprescindibili. Non superare le relative prove comporta, di fatto, l’esclusione dal concorso.

Per fare un esempio, nei bandi di concorso si riconosce come requisito preferenziale o integrativo il possesso di certificazioni internazionali, quali:

Informatica: ECDL, IC3, o equivalenti.

Inglese: TOEFL, IELTS, Cambridge (FCE, CAE), e simili.

Se il Prof. Angiola si lamenta di questi requisiti, è utile ricordare che non si tratta di una scelta arbitraria, ma di un’applicazione delle leggi italiane in materia di selezione pubblica. La normativa stabilisce chiaramente che le competenze informatiche e linguistiche sono parte integrante dei concorsi pubblici, e la loro valutazione è assolutamente legittima. Anzi, rappresentano una garanzia di efficienza e preparazione per coloro che entreranno a far parte della pubblica amministrazione, in particolare in un contesto che richiede sempre di più una gestione digitale dei processi e un’interazione con il mondo esterno.

Voglio ribadire con forza che la richiesta di questi requisiti non è solo una necessità legata alla modernità dei concorsi, ma anche un modo per garantire che coloro che accedono a posti pubblici abbiano il livello di competenza che oggi la società richiede. In un mondo sempre più interconnesso e digitalizzato, non si può fare a meno di queste competenze. Il fatto che vengano richieste come prerequisiti non è un passo indietro, ma un passo avanti, verso una pubblica amministrazione più moderna, efficiente e al passo con i tempi.

Il paradosso sollevato dal Prof. Angiola, che immagina uno scienziato capace di rispondere correttamente a domande complesse ma incapace di superare un test di inglese o di informatica, non solo è infondato, ma fa emergere una comprensione superficiale del funzionamento dei concorsi pubblici moderni. In sostanza, la risposta a questa contestazione è semplice e lineare: SÌ, LO PREVEDE LA LEGGE. E questa è la giusta direzione da prendere.

La pubblica amministrazione ha bisogno di professionisti preparati, in grado di navigare nel mondo digitale e di comunicare in una lingua che ormai è diventata universale: l’inglese. È una questione di efficienza, di qualità dei servizi e di preparazione dei futuri dipendenti pubblici. Pretendere che questi requisiti vengano ignorati sarebbe un errore che danneggerebbe l’intero sistema.

Come consigliere comunale della maggioranza a Foggia, non posso che sostenere con forza la decisione dell’amministrazione di mantenere questi requisiti nei concorsi pubblici. Sono scelte che vanno nella direzione di una pubblica amministrazione moderna, che guarda al futuro e che punta sulla formazione e sull’aggiornamento continuo dei propri dipendenti. Non possiamo permetterci di fare passi indietro in un momento storico in cui le competenze digitali e linguistiche sono cruciali per il progresso e l’efficienza del nostro sistema.

Concludo, quindi, ricordando che l’introduzione di tali requisiti non solo è conforme alla normativa vigente, ma risponde anche alla necessità di preparare una nuova classe dirigente, capace di affrontare le sfide del futuro con le giuste competenze e preparazione. È il momento di pensare a come migliorare, non a come fare marcia indietro.”

Francesco Strippoli

Consigliere Comunale della Maggioranza, Foggia