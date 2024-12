Foggia, 8 dicembre 2024 – Il Foggia di Luciano Zauri torna dalla trasferta di Messina con tre punti preziosi e una prestazione che testimonia il miglioramento del gruppo rossonero. Nel post gara, il tecnico ha analizzato la partita e il momento della sua squadra, sottolineando la sofferenza iniziale ma anche la capacità di reagire e gestire la partita.

“Sapevamo di affrontare una squadra in forma, che veniva da una partita ben vinta fuori casa”, ha dichiarato Zauri.

“Chiaramente abbiamo sofferto, soprattutto nei minuti iniziali. Grande rispetto per il Messina”. Il tecnico ha poi spiegato che, nonostante le difficoltà iniziali, il Foggia è riuscito a sbloccare il match e a prendere il controllo della partita. “Dopo un inizio in sofferenza, siamo stati bravi a gestire i momenti di difficoltà, l’abbiamo sbloccata e nel secondo tempo abbiamo offerto anche delle buone trame dal punto di vista tecnico”, ha aggiunto Zauri.

Il tecnico ha anche voluto riflettere sull’attuale momento del Foggia, che dopo un avvio altalenante sembra aver trovato una maggiore solidità. “Ho ben in mente da dove siamo partiti. È chiaro che ora stiamo meglio rispetto a un mese fa e vedo quotidianamente che il gruppo cresce”, ha affermato. Tuttavia, Zauri ha messo in guardia sulla necessità di mantenere la calma e non farsi distrarre dai risultati positivi. “Non dobbiamo farci distrarre dai risultati, che sono sempre un’ottima medicina di cui siamo contenti, ma dobbiamo restare con i piedi ben saldi a terra”, ha sottolineato.

Infine, il tecnico ha concluso con uno sguardo al futuro, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano e l’affiatamento del gruppo. “Eravamo e siamo in difficoltà, ma chiaramente rispetto a prima stiamo meglio. Il percorso è ancora lungo, ma con questo gruppo vado avanti carico”, ha dichiarato Zauri, confermando la sua fiducia nel gruppo e nella possibilità di continuare a migliorare nel prosieguo della stagione.

Con questa vittoria, il Foggia prosegue la sua risalita in classifica e il lavoro di mister Zauri continua a dare i suoi frutti, con una squadra che sta acquisendo sempre più solidità e consapevolezza dei propri mezzi.