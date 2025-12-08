Aperitivo della Vigilia al Maiorano: tradizione, gusto e musica per il 24 dicembre

MANFREDONIA – Il Maiorano Boutique Hotel si prepara a inaugurare la magia delle festività natalizie con l’Aperitivo della Vigilia, in programma il 24 dicembre negli spazi di Viale Eunostides. Un appuntamento che unisce l’atmosfera conviviale tipica della tradizione sipontina a proposte enogastronomiche legate al territorio.

Dalle 12 alle 17, gli ospiti potranno gustare una selezione di pettole e salumi locali, simboli della cucina popolare garganica, accompagnati da un drink a scelta, il tutto al costo di 18 euro a persona.

A impreziosire l’evento sarà l’esibizione live di Michele BOTTALICO (voce) e Davide GENTILE (violino), per un intrattenimento elegante e mai invasivo, pensato per accompagnare il momento dell’aperitivo senza rinunciare alla qualità musicale.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 345 8704031.

