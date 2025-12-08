Edizione n° 5909

BALLON D'ESSAI

BYRNE // David Byrne torna in Italia nel 2026 con “Who Is The Sky?”
8 Dicembre 2025 - ore  21:34

CALEMBOUR

RISPETTO PER TATIANA // Il cugino di Tatiana: «Avreste preferito trovarla morta». «Merita rispetto»
8 Dicembre 2025 - ore  21:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // David Byrne torna in Italia nel 2026 con “Who Is The Sky?”

BYRNE David Byrne torna in Italia nel 2026 con “Who Is The Sky?”

Tre date a giugno: Bari, Lucca e Marostica

DAVID BYRNE, PH ANSA

DAVID BYRNE, PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Dicembre 2025
Attualità // Bari //

ansa. ROMA, 8 dicembre 2025 – ore 16:27

Dopo il successo mondiale di American Utopia — progetto divenuto album, tour, spettacolo di Broadway premiato con un Grammy e infine film diretto da Spike Lee — David Byrne annuncia il suo ritorno in Italia nel 2026 con il nuovo concept Who Is The Sky?.

Il tour presenterà per la prima volta dal vivo i brani del prossimo album dell’ex frontman dei Talking Heads, frutto di un periodo di intensa esplorazione creativa: un percorso che intreccia ricerca interiore, nuove collaborazioni e la volontà di raccontare, con ironia e profondità, la complessità dell’esperienza umana.

Tre concerti italiani a giugno

Gli appuntamenti in Italia, prodotti da D’Alessandro e Galli, sono tre:

  • 23 giugno – Bari, Locus Festival

  • 25 giugno – Lucca, Lucca Summer Festival

  • 26 giugno – Marostica, Marostica Summer Festival

Il nuovo album: un “magazzino di idee” diventato racconto musicale

Who Is The Sky? arriva dopo una fase in cui Byrne aveva momentaneamente sospeso la scrittura per dedicarsi ad altre forme creative — cucina, disegno, appunti di testi e melodie. Da quel “magazzino di idee” è nato un ciclo di nuove composizioni sviluppate con il produttore Kid Harpoon (Tom Hull), figura chiave del pop contemporaneo, che ha contribuito a dare al progetto una dimensione sonora vibrante e accessibile.

Il disco prosegue il percorso tematico iniziato con American Utopia, approfondendo i temi della connessione, della comunità e della trasformazione personale. Byrne costruisce narrazioni dense di humour e riflessione, in mini-racconti musicali come My Apartment Is My Friend, She Explains Things to Me e I Met the Buddha at a Downtown Party, dove quotidiano e filosofia si intrecciano con leggerezza e lucidità.

Collaborazioni e ritorni illustri

Tra gli ospiti spiccano Hayley Williams (Paramore), St. Vincent e Tom Skinner (The Smile). Sul versante ritmico tornano invece alcuni storici collaboratori di Byrne, tra cui il percussionista brasiliano Mauro Refosco.

ansa

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO