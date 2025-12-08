ansa. ROMA, 8 dicembre 2025 – ore 16:27

Dopo il successo mondiale di American Utopia — progetto divenuto album, tour, spettacolo di Broadway premiato con un Grammy e infine film diretto da Spike Lee — David Byrne annuncia il suo ritorno in Italia nel 2026 con il nuovo concept Who Is The Sky?.

Il tour presenterà per la prima volta dal vivo i brani del prossimo album dell’ex frontman dei Talking Heads, frutto di un periodo di intensa esplorazione creativa: un percorso che intreccia ricerca interiore, nuove collaborazioni e la volontà di raccontare, con ironia e profondità, la complessità dell’esperienza umana.

Tre concerti italiani a giugno

Gli appuntamenti in Italia, prodotti da D’Alessandro e Galli, sono tre:

23 giugno – Bari, Locus Festival

25 giugno – Lucca, Lucca Summer Festival

26 giugno – Marostica, Marostica Summer Festival

Il nuovo album: un “magazzino di idee” diventato racconto musicale

Who Is The Sky? arriva dopo una fase in cui Byrne aveva momentaneamente sospeso la scrittura per dedicarsi ad altre forme creative — cucina, disegno, appunti di testi e melodie. Da quel “magazzino di idee” è nato un ciclo di nuove composizioni sviluppate con il produttore Kid Harpoon (Tom Hull), figura chiave del pop contemporaneo, che ha contribuito a dare al progetto una dimensione sonora vibrante e accessibile.

Il disco prosegue il percorso tematico iniziato con American Utopia, approfondendo i temi della connessione, della comunità e della trasformazione personale. Byrne costruisce narrazioni dense di humour e riflessione, in mini-racconti musicali come My Apartment Is My Friend, She Explains Things to Me e I Met the Buddha at a Downtown Party, dove quotidiano e filosofia si intrecciano con leggerezza e lucidità.

Collaborazioni e ritorni illustri

Tra gli ospiti spiccano Hayley Williams (Paramore), St. Vincent e Tom Skinner (The Smile). Sul versante ritmico tornano invece alcuni storici collaboratori di Byrne, tra cui il percussionista brasiliano Mauro Refosco.

