Edizione n° 5909

BALLON D'ESSAI

BYRNE // David Byrne torna in Italia nel 2026 con “Who Is The Sky?”
8 Dicembre 2025 - ore  21:34

CALEMBOUR

RISPETTO PER TATIANA // Il cugino di Tatiana: «Avreste preferito trovarla morta». «Merita rispetto»
8 Dicembre 2025 - ore  21:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Di Pietro: “Adesso parlo io”

DI PIETRO Di Pietro: “Adesso parlo io”

"È cambiata solo una cosa – dice – prima c'erano le tangenti, oggi ci sono le fatture, ma il raggiro e l'arricchimento a spese dei cittadini è lo stesso"

MAGISTA' DI PIETRO

MAGISTA' DI PIETRO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Dicembre 2025
Attualità // Cronaca //

Antonio Di Pietro torna a parlare e lo fa pubblicamente nella puntata di “Storie” che andrà in onda su Telenorba, lunedì 8 dicembre, alle ore 20:15. Intervistato dal Direttore Enzo Magistà, conduttore della rubrica, l’ex pm di Mani Pulite ricorda i tempi dell’inchiesta milanese e li rapporta con gli attuali.

È cambiata solo una cosa – dice – prima c’erano le tangenti, oggi ci sono le fatture, ma il raggiro e l’arricchimento a spese dei cittadini è lo stesso.

MAGISTA' DI PIETRO
MAGISTA’ DI PIETRO

 

2 commenti su "Di Pietro: “Adesso parlo io”"

  1. Il bonus edilizio 110% la più grande truffa della storia dell’unità e artista in Italia è la prova.

  2. Il bonus edilizio 110%, la più grande truffa della storia dell’umanità e attuata in Italia è la prova.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO