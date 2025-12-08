Antonio Di Pietro torna a parlare e lo fa pubblicamente nella puntata di “Storie” che andrà in onda su Telenorba, lunedì 8 dicembre, alle ore 20:15. Intervistato dal Direttore Enzo Magistà, conduttore della rubrica, l’ex pm di Mani Pulite ricorda i tempi dell’inchiesta milanese e li rapporta con gli attuali.

È cambiata solo una cosa – dice – prima c’erano le tangenti, oggi ci sono le fatture, ma il raggiro e l’arricchimento a spese dei cittadini è lo stesso.