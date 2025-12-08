ANSA. BARI, 8 dicembre 2025 – ore 14:49. Il presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha escluso un suo ritorno in magistratura al termine del mandato. Intervenuto alla trasmissione Un giorno da Pecora, l’ex sindaco di Bari ha spiegato con toni schietti e ironici le ragioni della sua decisione.

«Non torno a fare il magistrato, anche per non mettere in imbarazzo tutti quanti: sarei una specie di orso al luna park», ha dichiarato Emiliano, sottolineando come il suo percorso professionale e politico lo renda ormai distante dal ruolo giudiziario.

Pur ricordando che, formalmente, allo scadere del mandato sarebbe previsto il suo rientro nei ranghi della magistratura, Emiliano ha evidenziato una particolarità normativa che lo riguarda: «Sono l’unico magistrato al quale non si applica il nuovo sistema che impedisce a chi ha fatto politica di rientrare in magistratura. Io dovrei tornare a fare il magistrato, e credo che questo sacrificio cercherò di evitarlo».

Il rapporto con Decaro e il futuro politico

Sul fronte politico, Emiliano non ha escluso un ruolo nella nuova giunta regionale guidata dal neopresidente Antonio Decaro, eletto nelle recenti consultazioni. Alla domanda su un eventuale incarico da assessore, il governatore uscente ha risposto: «Se lui ha bisogno di me, come sempre accaduto in questi vent’anni, io ci sono sempre».

Parole che confermano un rapporto politico consolidato e la disponibilità di Emiliano a continuare a contribuire alla vita amministrativa pugliese, pur senza un ruolo formale definito al momento.

ansa