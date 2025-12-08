Lo ha detto il presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Un giorno da Pecora.
Quando il conduttore gli ha fatto notare che Conte è pugliese, Emiliano ha precisato che “la Schlein è diventata pugliese: con le vittorie che riportiamo qui ormai lei dice di essere pugliese”.
“Quindi – ha concluso – anche la Schlein sta cercando, come tanti, un parente pugliese da esibire al più presto”.
Schlein conte ecc siete tutti uguali non c’è stato un presidente del consiglio al quale non abbia pensato hai veri problemi dell Italia .Prodi -Berlusconi-Letta -Il governo dei tecnici -Renzi -Mario Draghi -Conte ed infine meloni ora c’è Schlein ma andate tutti ha cogliere i pomodori pensate solo alle vostre poltrone soldi vitalizio vedete la Segre pensione d ora invece hai pensionati danno 650 euro ed in più 20 di aumento se li danno vergognatevi dovete dimmi partiti massimo 5 come hanno altri paesi europei dovete diminuire i vitalizi togliere le pensioni d oro mettere più persone che controllano comuni è regioni cioè degli ispettori incominciare ha prendere i soldi dai ricchi vergogna arriverà il giorno in cui il popolo italiano si ribbella è vi butteranno tutti giù dal governo