Edizione n° 5909

BALLON D'ESSAI

BYRNE // David Byrne torna in Italia nel 2026 con “Who Is The Sky?”
8 Dicembre 2025 - ore  21:34

CALEMBOUR

RISPETTO PER TATIANA // Il cugino di Tatiana: «Avreste preferito trovarla morta». «Merita rispetto»
8 Dicembre 2025 - ore  21:35

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Emiliano, ‘Schlein ormai è pugliese perché qui si vince sempre’

"SCHLEIN PUGLIA" Emiliano, ‘Schlein ormai è pugliese perché qui si vince sempre’

'Anche lei cerca un parente in regione da esibire'

SCHLEIN A FOGGIA, PH ENZO MAIZZI

SCHLEIN A FOGGIA, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //
ANSA. Conte o Schlein? “Schlein, non perché Conte non mi stia simpatico”.

Lo ha detto il presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Un giorno da Pecora.
Quando il conduttore gli ha fatto notare che Conte è pugliese, Emiliano ha precisato che “la Schlein è diventata pugliese: con le vittorie che riportiamo qui ormai lei dice di essere pugliese”.

“Quindi – ha concluso – anche la Schlein sta cercando, come tanti, un parente pugliese da esibire al più presto”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

1 commenti su "Emiliano, ‘Schlein ormai è pugliese perché qui si vince sempre’"

  1. Schlein conte ecc siete tutti uguali non c’è stato un presidente del consiglio al quale non abbia pensato hai veri problemi dell Italia .Prodi -Berlusconi-Letta -Il governo dei tecnici -Renzi -Mario Draghi -Conte ed infine meloni ora c’è Schlein ma andate tutti ha cogliere i pomodori pensate solo alle vostre poltrone soldi vitalizio vedete la Segre pensione d ora invece hai pensionati danno 650 euro ed in più 20 di aumento se li danno vergognatevi dovete dimmi partiti massimo 5 come hanno altri paesi europei dovete diminuire i vitalizi togliere le pensioni d oro mettere più persone che controllano comuni è regioni cioè degli ispettori incominciare ha prendere i soldi dai ricchi vergogna arriverà il giorno in cui il popolo italiano si ribbella è vi butteranno tutti giù dal governo

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO