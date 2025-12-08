Lo ha detto il presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Un giorno da Pecora.

Quando il conduttore gli ha fatto notare che Conte è pugliese, Emiliano ha precisato che “la Schlein è diventata pugliese: con le vittorie che riportiamo qui ormai lei dice di essere pugliese”.

“Lei – ha aggiunto – è emiliana. Un tempo, quando si parlava della sinistra, si parlava dell’Emilia Romagna come esempio di vittorie continue. Adesso si parla della Puglia”.

“Quindi – ha concluso – anche la Schlein sta cercando, come tanti, un parente pugliese da esibire al più presto”.

