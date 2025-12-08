Edizione n° 5909

BYRNE // David Byrne torna in Italia nel 2026 con “Who Is The Sky?”
8 Dicembre 2025 - ore  21:34

RISPETTO PER TATIANA // Il cugino di Tatiana: «Avreste preferito trovarla morta». «Merita rispetto»
8 Dicembre 2025 - ore  21:35

Cassonetti incendiati e strada bloccata

Foggia, notte di tensione in via Perosi: falò dell’Immacolata accesi a ridosso delle abitazioni. Caos (FOTO)

Foggia, notte di tensione in via Perosi: falò dell’Immacolata accesi a ridosso delle abitazioni. Caos (FOTO MAIZZI)

Michele Solatia
8 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia – Momenti di forte tensione nella tarda serata dell’Immacolata in via Perosi, nel quartiere del Policlinico a Foggia, dove un falò acceso a ridosso delle abitazioni ha provocato disordini, paura tra i residenti e l’intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di giovani avrebbe acceso un grosso fuoco lungo la strada, nonostante il divieto di dar vita a falò non autorizzati all’interno del centro abitato. L’iniziativa, nata come rito tradizionale dell’8 dicembre, ha però assunto contorni ben più critici quando alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme e trascinati di traverso sulla carreggiata, rendendo impossibile il transito dei veicoli e creando una vera e propria barriera di rifiuti incendiati.

Il rogo, alimentato anche dal materiale plastico dei contenitori bruciati, ha prodotto una colonna di fumo denso e nero che si è diffusa rapidamente verso le abitazioni circostanti, costringendo molti residenti a chiudere finestre e balconi. Numerose le chiamate al 115, con cittadini allarmati dalla vicinanza delle fiamme ai portoni dei palazzi e preoccupati per la possibile propagazione dell’incendio.

In base a quanto emerso, il falò sarebbe stato organizzato in maniera improvvisata e senza alcun permesso, in violazioni alle disposizioni della sindaca di Foggia, attraverso un’ordinanza.

PH ENZO MAIZZI

