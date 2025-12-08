Edizione n° 5909

Foggia raddoppia il contributo per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità: "Una scelta di civiltà"

STUDIO FOGGIA Foggia raddoppia il contributo per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità: “Una scelta di civiltà”

Un provvedimento dal forte valore sociale è stato approvato dalla Giunta comunale

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
8 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

FOGGIA — Un provvedimento dal forte valore sociale è stato approvato dalla Giunta comunale: il contributo economico destinato al trasporto scolastico e al diritto allo studio per gli studenti con disabilità passa da 500 a 1000 euro a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

La decisione ha ricevuto il plauso del gruppo consiliare CON FOGGIA, che definisce il raddoppio del contributo “un atto di civiltà e di concreta attenzione alle famiglie”.

Il capogruppo Achille Capozzi ha sottolineato come la misura rappresenti non solo un intervento amministrativo, ma anche un chiaro segnale politico orientato all’inclusione: “Il diritto allo studio è sacro. Garantire pari opportunità agli studenti con disabilità significa assumersi la responsabilità di sostenere con convinzione chi affronta quotidianamente difficoltà e sacrifici.”

Particolare riconoscimento è stato rivolto all’assessore allo Sport e Istruzione, Domenico Di Molfetta, promotore della delibera. Secondo Capozzi, l’aumento del contributo costituisce un sostegno “reale e tangibile” per le famiglie, spesso chiamate a far fronte a costi significativi per assicurare ai propri figli la frequenza scolastica e la piena partecipazione alla vita sociale.

Il gruppo CON FOGGIA ha inoltre ribadito l’impegno affinché la misura possa diventare strutturale, auspicando l’integrazione di ulteriori servizi rivolti alle persone con disabilità e confermando una linea politica che punta a “una città che non lascia indietro nessuno”.

Il partito continuerà a monitorare gli effetti del provvedimento e a promuovere politiche inclusive a beneficio delle fasce più fragili della popolazione.

