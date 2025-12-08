Edizione n° 5909

BALLON D'ESSAI

IMMACOLATA // Si celebra la Festa dell’Immacolata Concezione. Si apre il periodo di avvicinamento al Natale
8 Dicembre 2025 - ore  11:25

CALEMBOUR

PROTESTA FERROVIA // Quartiere Ferrovia sommerso dai rifiuti: i residenti chiedono lo stop alla TARI
8 Dicembre 2025 - ore  11:59

Home // Cronaca // Furto tra gli scaffali: coppia del Foggiano fa razzia di prodotti a Campomarino. Scatta l’arresto

ARRESTATI FOGGIANI Furto tra gli scaffali: coppia del Foggiano fa razzia di prodotti a Campomarino. Scatta l’arresto

La coppia si sarebbe impossessata di diversi articoli per l’igiene domestica, tentando poi di allontanarsi dal punto vendita

Furto tra gli scaffali: coppia del Foggiano fa razzia di prodotti a Campomarino. Scatta l’arresto

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Tentano il furto in trasferta, ma vengono intercettati dai carabinieri e arrestati. Protagonisti della vicenda due cinquantenni della provincia di Foggia – un uomo e una donna – sorpresi all’interno di una rivendita di detersivi a Campomarino, dove avevano appena sottratto prodotti per la casa per un valore di circa 300 euro.

Secondo quanto ricostruito, la coppia si sarebbe impossessata di diversi articoli per l’igiene domestica, tentando poi di allontanarsi dal punto vendita. Una volta scoperti, i due avrebbero abbandonato la merce nel tentativo di dileguarsi, ma sono stati rintracciati poco dopo dai militari della Sezione Radiomobile di Termoli, a bordo di un’autovettura noleggiata.

Per entrambi è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Larino, a disposizione della Procura della Repubblica. La donna, invece, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

Nel corso dell’udienza di convalida, il giudice ha confermato l’arresto applicando per l’uomo la misura cautelare dei domiciliari. La donna è tornata libera, senza ulteriori provvedimenti restrittivi. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al negozio.

Lo riporta FoggiaToday.it

1 commenti su "Furto tra gli scaffali: coppia del Foggiano fa razzia di prodotti a Campomarino. Scatta l’arresto"

  1. Non ho capito perché chi ama al massimo la pulizia della propria casa debba essere perseguitato…mah .mica hanno rubato gioielli o prodotti di lusso.

