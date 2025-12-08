Furto tra gli scaffali: coppia del Foggiano fa razzia di prodotti a Campomarino. Scatta l’arresto

Tentano il furto in trasferta, ma vengono intercettati dai carabinieri e arrestati. Protagonisti della vicenda due cinquantenni della provincia di Foggia – un uomo e una donna – sorpresi all’interno di una rivendita di detersivi a Campomarino, dove avevano appena sottratto prodotti per la casa per un valore di circa 300 euro.

Secondo quanto ricostruito, la coppia si sarebbe impossessata di diversi articoli per l’igiene domestica, tentando poi di allontanarsi dal punto vendita. Una volta scoperti, i due avrebbero abbandonato la merce nel tentativo di dileguarsi, ma sono stati rintracciati poco dopo dai militari della Sezione Radiomobile di Termoli, a bordo di un’autovettura noleggiata.

Per entrambi è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Larino, a disposizione della Procura della Repubblica. La donna, invece, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

Nel corso dell’udienza di convalida, il giudice ha confermato l’arresto applicando per l’uomo la misura cautelare dei domiciliari. La donna è tornata libera, senza ulteriori provvedimenti restrittivi. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al negozio.

Lo riporta FoggiaToday.it