Edizione n° 5909

BALLON D'ESSAI

IMMACOLATA // Si celebra la Festa dell’Immacolata Concezione. Si apre il periodo di avvicinamento al Natale
8 Dicembre 2025 - ore  11:25

CALEMBOUR

PROTESTA FERROVIA // Quartiere Ferrovia sommerso dai rifiuti: i residenti chiedono lo stop alla TARI
8 Dicembre 2025 - ore  11:59

Home // Eventi // Il Pranzo di Natale del Maiorano: un viaggio nei sapori della tradizione rivisitata

NATALE MAIORANO Il Pranzo di Natale del Maiorano: un viaggio nei sapori della tradizione rivisitata

Il giorno di Natale, il Maiorano Boutique Hotel propone un percorso gastronomico d’autore pensato per celebrare il gusto e la convivialità del 25 dicembre

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Dicembre 2025
Eventi // Manfredonia //

MANFREDONIA – Il giorno di Natale, il Maiorano Boutique Hotel propone un percorso gastronomico d’autore pensato per celebrare il gusto e la convivialità del 25 dicembre. Il menu, definito in collaborazione con SANTÉ – Storie di Gusto, presenta una cucina che intreccia memoria, territorio e tecnica contemporanea.

Il pranzo si apre con una selezione di antipasti: carpaccio di corbarossa, frittella di cime di rapa e alici e un assortimento di salumi e formaggi.
Segue la sezione dei primi, che prevede una lasagna bianca di verdure e carne e un bottone di spigola al consommé di mare, piatti che propongono un equilibrio raffinato tra terra e mare.

Per i secondi, la cucina offre una pescatrice con porcini, castagne e foglia di cappero del Gargano, omaggio al patrimonio gastronomico locale.
Prima del dessert è previsto uno sgropinno al melograno, preludio fresco e aromatico alle proposte finali: il tronchetto natalizio e un boccone al panettone servito con crema chantilly e vaniglia.

Il costo del pranzo è di 60 euro a persona, bevande escluse.
Per informazioni e prenotazioni: 345 8704031.

1 commenti su "Il Pranzo di Natale del Maiorano: un viaggio nei sapori della tradizione rivisitata"

Lascia un commento

