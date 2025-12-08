Il Pranzo di Natale del Maiorano: un viaggio nei sapori della tradizione rivisitata

MANFREDONIA – Il giorno di Natale, il Maiorano Boutique Hotel propone un percorso gastronomico d’autore pensato per celebrare il gusto e la convivialità del 25 dicembre. Il menu, definito in collaborazione con SANTÉ – Storie di Gusto, presenta una cucina che intreccia memoria, territorio e tecnica contemporanea.

Il pranzo si apre con una selezione di antipasti: carpaccio di corbarossa, frittella di cime di rapa e alici e un assortimento di salumi e formaggi.

Segue la sezione dei primi, che prevede una lasagna bianca di verdure e carne e un bottone di spigola al consommé di mare, piatti che propongono un equilibrio raffinato tra terra e mare.

Per i secondi, la cucina offre una pescatrice con porcini, castagne e foglia di cappero del Gargano, omaggio al patrimonio gastronomico locale.

Prima del dessert è previsto uno sgropinno al melograno, preludio fresco e aromatico alle proposte finali: il tronchetto natalizio e un boccone al panettone servito con crema chantilly e vaniglia.

Il costo del pranzo è di 60 euro a persona, bevande escluse.

Per informazioni e prenotazioni: 345 8704031.

