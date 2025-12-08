Incidente sulla SS673: auto si schianta contro il guard rail, conducente illeso

Questa mattina, intorno alle ore 8, un veicolo ha perso il controllo lungo la SS673, allo svincolo della Bradanica per Candela, terminando la sua corsa contro il guard rail. Il conducente di una Ford, le cui cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Foggia, è rimasto fortunatamente illeso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo. La circolazione non ha subito particolari rallentamenti, ma le autorità raccomandano sempre prudenza agli automobilisti, soprattutto nelle prime ore del mattino.