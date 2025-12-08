La grande scoperta del Barocco: Manfredonia svela un capolavoro caravaggesco

Manfredonia si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia culturale. Sabato 27 dicembre, alle ore 18.00, nella Sala Vailati, sarà inaugurata la mostra “Sulle orme del Caravaggio. La lunga stagione del Barocco riscoperto a Manfredonia tra Bartolomeo Manfredi, Andrea Vaccaro e Nicolantonio Brudaglio”. Alle 19.00 seguirà l’apertura ufficiale presso l’ex parlatorio del complesso monastico di Santa Chiara, in via Arcivescovado (ingresso Seminario), un ambiente settecentesco solitamente non accessibile al pubblico.

L’iniziativa, patrocinata dall’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, nasce dalla volontà dell’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente, sostenuta dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale, di valorizzare il patrimonio artistico della città, finora poco conosciuto ma di rilevante importanza storica.

Il capolavoro ritrovato

Tra le opere esposte spicca la “Coronazione di spine”, attribuita a Bartolomeo Manfredi, uno dei più importanti interpreti del caravaggismo romano. Le opere di Manfredi sono conservate in musei internazionali come il Louvre, gli Uffizi e l’Art Institute di Chicago. Il dipinto, rinvenuto a Manfredonia dallo storico dell’arte Gianpasquale Greco e attribuito grazie a un rigoroso studio scientifico, costituisce la prima presenza certa di un seguace diretto di Caravaggio nel territorio sipontino. La scoperta rappresenta una delle più significative riscoperte artistiche della Capitanata negli ultimi decenni, collocando Manfredonia al centro della storia dell’arte europea del primo Seicento.

Accanto al dipinto caravaggista, la mostra propone l’“Immacolata Concezione” attribuita ad Andrea Vaccaro, maestro del barocco napoletano, e un nucleo di sculture lignee e in cartapesta, tra cui il mezzobusto firmato da Nicolantonio Brudaglio, finalmente restituiti al pubblico dopo anni di deposito.

Un lavoro corale per la città

Il progetto scientifico è curato da Gianpasquale Greco, Francesco Di Palo e Antonello D’Ardes, con il supporto della Soprintendenza ABAP e del restauratore Leonardo Marrone. L’allestimento è opera dell’architetto D’Ardes, con la collaborazione tecnica di Claudio Grenzi Editore e Comunica Creative Company.

“Questa mostra non è soltanto un’esposizione: è un atto di restituzione alla città”, commenta l’Assessora Maria Teresa Valente. “Il ritrovamento del dipinto di Bartolomeo Manfredi rappresenta una svolta culturale di cui Manfredonia può e deve essere orgogliosa. Conoscere i propri tesori significa rafforzare l’identità di un territorio”.

Il sindaco Domenico La Marca aggiunge: “Questo percorso dimostra quanto Manfredonia abbia ancora da raccontare. La cultura, quando fondata sul rigore della ricerca, diventa occasione di crescita per tutti”.

Informazioni per il pubblico

La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta dal 27 dicembre al 31 gennaio 2026, tutti i giorni dalle 18.00 alle 21.00. I visitatori potranno anche contribuire ai progetti di restauro, promuovendo una nuova responsabilità condivisa verso la tutela del patrimonio.

“Sulle orme del Caravaggio” segna il primo passo di una stagione culturale che restituisce a Manfredonia il suo ruolo nella storia dell’arte e apre nuove prospettive di sviluppo culturale e turistico.