Edizione n° 5909

Home // Cronaca // L'Immacolata accende piazza Cavour: Foggia inaugura le festività con l'albero di Natale

MAGIA FOGGIA L’Immacolata accende piazza Cavour: Foggia inaugura le festività con l’albero di Natale

Grande concerto di Ottavio de Stefano

L’Immacolata accende piazza Cavour: Foggia inaugura le festività con l’albero di Natale

L’Immacolata accende piazza Cavour: Foggia inaugura le festività con l’albero di Natale ph enzo maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
8 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia – Piazza Cavour si è trasformata questa sera in un grande salotto urbano illuminato e festoso, accogliendo la tradizionale cerimonia dell’accensione dell’albero di Natale, appuntamento inaugurale delle festività cittadine promosso dall’Amministrazione comunale. Un rito atteso, che anche quest’anno ha richiamato centinaia di persone nel cuore della città, restituendo alla comunità un momento condiviso di partecipazione, musica e atmosfera natalizia.

L’evento ha preso il via alle 18.30, quando, al termine del conto alla rovescia scandito dal pubblico, l’albero di Natale ha illuminato l’intera piazza con migliaia di luci, dando ufficialmente avvio al calendario delle iniziative previste per il periodo festivo. Un accendersi simbolico, salutato da applausi e da un evidente entusiasmo diffuso tra famiglie, bambini e visitatori che hanno affollato l’area sin dalle prime ore del pomeriggio.

A seguire, sul palco allestito per l’occasione, è andato in scena Magic Christmas, lo spettacolo musicale che ha visto protagonista Ottavio De Stefano, voce foggiana nota al grande pubblico grazie al talent Amici di Maria De Filippi. L’artista ha proposto un repertorio ispirato ai grandi classici del Natale swing, esibendosi insieme alla OM Big Band, ensemble formata da musicisti pugliesi di comprovata esperienza. Sax, trombe, tromboni, piano, basso e batteria hanno costruito un tessuto sonoro raffinato e brillante, capace di riportare il pubblico alle atmosfere eleganti delle big band americane e alle suggestioni senza tempo dei brani natalizi più celebri.

La serata è stata ulteriormente arricchita dallo spettacolo dei fuochi piromusicali, che ha accompagnato il concerto con coreografie luminose sincronizzate ai brani proposti. Un gioco di colori e ritmi che ha amplificato la dimensione scenografica dell’evento, trasformando piazza Cavour in uno spazio sospeso tra musica, luci e emozione collettiva.

Con questa iniziativa, Foggia ha voluto inaugurare in modo ufficiale e partecipato il clima delle festività, riaffermando il valore della condivisione e della tradizione. L’accensione dell’albero, inserita in un programma più ampio di appuntamenti dedicati al Natale, rappresenta simbolicamente la volontà dell’amministrazione di restituire centralità al cuore urbano della città, valorizzandone spazi e funzioni attraverso momenti culturali capaci di coinvolgere un pubblico vasto e trasversale.

La presenza numerosa dei cittadini e il gradimento registrato nel corso della serata confermano il desiderio diffuso di vivere la città attraverso eventi che sappiano unire intrattenimento e senso di comunità. Piazza Cavour – illuminata, animata dalla musica e dal calore del pubblico – si è così confermata luogo simbolico e identitario, punto di incontro privilegiato in un periodo dell’anno che, più di ogni altro, richiama alla condivisione e alla riscoperta delle tradizioni.

fotogallery enzo maizzi

