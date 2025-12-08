Edizione n° 5909

8 Dicembre 2025 - ore  21:34

8 Dicembre 2025 - ore  21:35

Manfredonia, un anno insieme: festa in piazza per l'Associazione Manfredonia Autismo APS

MANFREDONIA AUTISMO Manfredonia, un anno insieme: festa in piazza per l’Associazione Manfredonia Autismo APS

L’appuntamento rappresenta anche l’occasione per presentare un traguardo importante: la realizzazione di una sede dedicata

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

L’Associazione Manfredonia Autismo APS celebra il suo primo anno di attività con un evento pubblico aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa, intitolata “Un anno insieme”, si terrà venerdì 12 dicembre alle ore 18:00 in Piazza del Popolo, nel cuore di Manfredonia. Una serata pensata per condividere il percorso svolto finora, raccontare i risultati raggiunti e rafforzare il legame tra l’associazione, le famiglie e l’intera comunità.

L’appuntamento rappresenta anche l’occasione per presentare un traguardo importante: la realizzazione di una sede dedicata, frutto di un sogno coltivato sin dall’avvio dell’associazione e ora finalmente prossimo a diventare realtà. “Un anno di cammino, un sogno che diventa spazio: la nostra sede”, recita lo slogan che accompagna l’evento.

La campagna solidale: “Dona un aut-entico sorriso”

In concomitanza con la festa, l’associazione lancia una campagna di raccolta fondi destinata a sostenere le spese di affitto e gestione della futura sede. Con un contributo di 10 euro al mese, è possibile aiutare l’organizzazione a garantire un luogo stabile e sicuro in cui svolgere laboratori, attività educative e iniziative dedicate a bambini e ragazzi con autismo.

L’obiettivo è creare uno spazio accogliente dove competenze, attenzioni e percorsi personalizzati possano dare vita a nuove opportunità di crescita. “Ogni sorriso che nasce qui è un aut-entico capolavoro”, sottolinea l’associazione, rimarcando il valore affettivo e sociale del progetto.

Per chi desidera contribuire, è disponibile l’IBAN: IT64T0306906016000000407569, causale “erogazione liberale – Dona un sorriso”.

Una serata aperta a tutti

L’evento sarà animato da un momento musicale curato dal DJ Pasquale, con l’intento di trasformare la piazza in uno spazio di festa e condivisione. L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, valorizzando il ruolo dell’associazione nel tessuto sociale cittadino.

La comunità di Manfredonia è invitata a partecipare numerosa, per celebrare un anno di impegno e per sostenere un progetto che guarda al futuro con speranza, inclusione e responsabilità.

