Dalle piazze incorniciate dalle Dolomiti ai vicoli illuminati del Sannio, i mercatini di Natale in Italia sono diventati un vero fenomeno di turismo invernale. Luci, casette di legno, artigianato, vin brulè e street food locale attirano ogni anno milioni di visitatori, con un’offerta che va ben oltre il semplice shopping: esperienze immersive, villaggi tematici, presepi viventi e spettacoli per famiglie.
Nel 2025 l’offerta è ancora più ricca, con eventi che vanno dalla fine di novembre fino all’Epifania. In questo articolo ti accompagniamo in un viaggio ideale da Bolzano a Benevento, selezionando i mercatini di Natale più suggestivi, con informazioni utili su date, atmosfera e motivi per andarci.
Mercatini di Natale di Bolzano: il grande classico dell’Avvento
A Bolzano si trova uno dei mercatini di Natale più famosi e visitati d’Italia. Le casette in legno occupano la scenografica Piazza Walther, trasformando il cuore del capoluogo altoatesino in un villaggio dell’Avvento in stile mitteleuropeo, tra profumo di cannella, speck, strudel e vin brulè.
Per l’edizione 2025, i mercatini di Natale di Bolzano sono in programma dal 27 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, con un fitto calendario di eventi collaterali, concerti e iniziative per i bambini.
Perché andare a Bolzano a Natale
-
È considerato il mercatino di Natale più grande d’Italia, con decine di espositori e un’ampia scelta di artigianato tipico altoatesino.
-
La cornice di Piazza Walther e del centro storico addobbato è tra le più instagrammabili del Paese.
-
Ottimo punto di partenza per un itinerario più ampio in Trentino-Alto Adige tra Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno.
Info pratiche
-
Atmosfera: tradizionale, molto internazionale, con forte influenza austro-tirolese.
-
Cosa comprare: decorazioni in legno, candele artigianali, ceramiche, prodotti enogastronomici tipici.
-
Come arrivare: Bolzano è servita da treni Frecciarossa e Intercity, oltre a collegamenti autobus dedicati nel periodo dei mercatini.
Trento, la “Città del Natale”: due piazze e un grande villaggio
Scendendo di poco, il viaggio continua a Trento, che negli ultimi anni si è affermata come una delle capitali dei mercatini di Natale. Le casette sono distribuite tra Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, con oltre 60 espositori e un grande albero di Natale che rende l’atmosfera particolarmente scenografica.
Per il 2025 i mercatini di Trento sono previsti dal 21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, con apertura quotidiana e prolungamento serale delle aree gastronomiche nei weekend.
Cosa rende speciali i mercatini di Trento
-
La città è certificata come “Green Event”: grande attenzione alla sostenibilità, dalla mobilità agli allestimenti.
-
Oltre alle bancarelle, ci sono il Villaggio Incantato, il trenino di Natale e molte iniziative a tema per famiglie.
-
Ottima base per esplorare altri mercatini del Trentino e le vicine località di montagna.
Verona: mercatini di Natale romantici tra Arena e centro storico
Verona, città di Romeo e Giulietta, nel periodo natalizio si accende di luci e mercatini che animano Piazza Bra, Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale.
Nel 2025 i mercatini di Natale di Verona sono previsti dal 14 novembre al 26 dicembre 2025, con oltre 60 casette in legno e un’atmosfera che unisce tradizione tedesca e gusto italiano.
Da non perdere a Verona
-
Il grande albero di Natale Bauli, alto circa 20 metri, che accoglie i visitatori all’ingresso della città.
-
Le specialità gastronomiche: vin brulè, dolci tipici e prodotti veneti da portare a casa come souvenir.
-
La vicinanza all’Arena e al centro storico, perfetti per un weekend tra arte, romanticismo e shopping natalizio.
Napoli: tra presepi di San Gregorio Armeno e villaggi di Natale
Il nostro itinerario arriva al Sud con Napoli, dove il Natale ha un carattere unico, fortemente legato alla tradizione del presepe. I mercatini sono diffusi in più punti della città, dai vicoli del centro storico ai quartieri collinari, con eventi che si estendono fino al 2026.
Il calendario 2025-2026 prevede un ricco programma di mercatini, villaggi tematici, fiere e spettacoli, con iniziative in luoghi simbolo come San Gregorio Armeno, il Vomero, il Borgo Orefici, Piazza del Plebiscito e l’area del Museo Ferroviario di Pietrarsa.
Perché scegliere Napoli a Natale
-
Per vivere l’esperienza dei presepi artigianali di San Gregorio Armeno, un unicum al mondo.
-
Per l’atmosfera popolare e autentica dei mercatini diffusi nei quartieri, con street food, musica e spettacoli.
-
Per coniugare mercatini di Natale, clima più mite e un’offerta culturale di altissimo livello.
Benevento e il Sannio: mercatini di Natale tra borghi, fortezze e luci
Il viaggio si chiude in Campania interna, a Benevento e nel territorio del Sannio, che negli ultimi anni ha puntato forte sul turismo natalizio. Qui l’atmosfera è più raccolta e autentica, con mercatini che spesso si tengono all’interno di borghi storici, castelli e rocche panoramiche.
L’evento “Natale a Benevento” 2025 è in programma dal 15 novembre al 22 dicembre 2025, con mercatini, presepi, eventi enogastronomici e spettacoli diffusi in città.
Cosa vedere a Benevento a Natale
-
I mercatini e le installazioni luminose nel centro storico, tra archi romani, chiese e palazzi antichi.
-
Gli eventi nei borghi della provincia, come Apice Vecchia con il suo Castello dell’Ettore, spesso trasformato in scenografica cornice per mercatini e villaggi di Natale.
-
Le degustazioni di prodotti tipici del Sannio: vini DOC, salumi, formaggi e dolci della tradizione.
Altri mercatini da segnare in agenda
Oltre ai mercatini principali da Bolzano a Benevento, il 2025 vede confermate molte altre mete interessanti, sia al Nord che al Centro e Sud Italia.
Nord Italia
-
Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno (Trentino-Alto Adige): piccoli gioielli alpini con mercatini tradizionali in piazze storiche.
-
Milano: Villaggi di Natale, piste di pattinaggio e mercatini diffusi tra Duomo, Castello Sforzesco e Darsena.
Centro Italia
-
Firenze: mercatini in piazza Santa Croce e in altre location, spesso in stile tedesco.
-
Perugia, Arezzo, Gubbio: borghi e città d’arte che uniscono mercatini, alberi “da record” e installazioni luminose.
Sud e Isole
-
Salerno con le Luci d’Artista e i mercatini lungo il corso principale.
-
Eventi natalizi in Puglia, Sicilia e Sardegna, con mercatini che puntano molto sulle eccellenze enogastronomiche locali.
Consigli pratici per visitare i mercatini di Natale in Italia
Per trasformare la visita ai mercatini di Natale in un’esperienza davvero piacevole (e instagram-friendly), qualche consiglio pratico fa la differenza.
Quando andare
-
Ponte dell’Immacolata (7-8 dicembre) e weekend centrali di dicembre sono i periodi più affollati: valuta se preferisci la grande folla o l’atmosfera più tranquilla dei giorni infrasettimanali.
-
A Bolzano e Trento i mercatini restano aperti fino all’Epifania, quindi puoi programmare la visita anche dopo Natale.
Come muoversi
-
Prediligi treno e mezzi pubblici, soprattutto nelle città più grandi, dove i parcheggi vanno velocemente esauriti nei weekend.
-
Molte destinazioni attivano navette dedicate dai parcheggi scambiatori o dalle stazioni, utili per evitare il traffico.
Budget e acquisti
-
Porta contanti, ma ricorda che sempre più espositori accettano pagamenti elettronici.
-
Punta su artigianato locale e prodotti tipici: sono i souvenir più autentici e sostenibili, oltre che perfetti come regali di Natale.
Il 2025 si conferma un anno d’oro per i mercatini di Natale in Italia: dalle grandi capitali dell’Avvento come Bolzano, Trento e Verona fino all’anima più popolare e creativa di Napoli, passando per il fascino autentico dei borghi del Sannio beneventano.
Che tu stia organizzando un weekend romantico, una fuga in famiglia o un viaggio on the road da Nord a Sud, i mercatini sono l’occasione ideale per scoprire città e territori con una luce diversa, tra tradizioni secolari e nuovi format di intrattenimento.