(eurosport.it). Napoli batte Juventus 2-1 allo stadio Diego Armando Maradona, nel match valido per la 14ª giornata di Serie A 2025/26. Decisiva la doppietta di Rasmus Hojlund per gli azzurri, mentre a segno per i bianconeri è andato Kenan Yildiz. Una partita che rilancia con forza la squadra di Antonio Conte nella corsa scudetto e, al contrario, acuisce la crisi tecnica e di identità della Juventus di Luciano Spalletti.

Di seguito l’analisi del match in cinque punti chiave.

1. Napoli tonico e vincente anche senza le pedine chiave

Il Napoli ritrova la vetta della classifica e conferma il proprio dominio interno contro la Juventus: è la settima vittoria consecutiva in casa in campionato contro i bianconeri.

La squadra di Conte gioca un primo tempo di grande intensità, imponendo ritmo e idee nonostante assenze pesanti come quelle di Lobotka e Anguissa. Il tecnico sopperisce con intelligenza: Elmas e McTominay vengono adattati in mezzo al campo e il sistema di gioco resta credibile, competitivo, aggressivo.

Dopo la sosta di novembre, includendo la Champions League, il Napoli ha inanellato quattro vittorie su quattro: il cambio di passo è evidente. Gli azzurri sono pienamente in corsa per lo scudetto, mentalmente solidi e capaci di reagire anche dopo l’1-1 di Yildiz, senza disunirsi né arretrare troppo il baricentro.

2. Juventus già fuori dalla lotta scudetto a dicembre

In casa Juventus il quadro è desolante. I continui cambi di guida tecnica – da Motta a Tudor, da Tudor a Spalletti – non hanno portato la svolta sperata. A inizio dicembre i bianconeri si ritrovano in settima posizione, a otto punti dalla vetta e a quattro dalla zona Champions: un distacco che, per una squadra costruita per competere ai vertici, suona già come una sentenza.

La rosa appare piena di giocatori di livello medio, non abituati a reggere il peso della maglia e delle ambizioni del club. Il futuro è incerto, anche perché il calendario non aiuta: Bologna in trasferta e Roma in casa rappresentano due impegni complicati in un momento in cui la Juventus avrebbe bisogno di certezze, non di nuove montagne da scalare.

3. Neres e Hojlund, le nuove stelle di Conte

Se il Napoli è tornato a correre, molto lo deve alla crescita esponenziale di David Neres e Rasmus Hojlund. Il brasiliano si conferma uomo-chiave tra le linee: firma un assist e produce una serie di giocate che spaccano la partita, dando costantemente superiorità numerica e qualità negli ultimi 30 metri.

Hojlund, dopo alcune settimane in cui si era messo in luce soprattutto per gli assist, si prende la scena con una doppietta di peso, da centravanti vero. I suoi gol non sono solo importanti sul piano del risultato, ma anche sul piano simbolico: certificano la sua trasformazione in leader offensivo del progetto Conte.

Sapendo di poter contare su di loro, il tecnico azzurro può permettersi di gestire con maggiore calma il rientro di big come Lukaku e De Bruyne, senza forzare i tempi e senza perdere competitività.

4. Juventus senza prime punte: esperimento fallito di Spalletti

L’assenza di Vlahovic spinge Spalletti a ridisegnare la Juventus con un 5-3-2 molto coperto, privo di una vera prima punta. La scelta, però, non paga.

Nel primo tempo i bianconeri faticano a contenere gli esterni del Napoli, non riescono a risalire il campo con continuità e vedono Conceição e Yildiz muoversi in maniera confusa, senza punti di riferimento né linee di passaggio pulite. L’idea di una Juventus più compatta finisce per tradursi in una squadra lunga, timorosa e poco pericolosa.

Solo nella ripresa, con l’ingresso di David, il quadro cambia: gli esterni ritrovano ampiezza e profondità, il baricentro si alza, la Juventus riesce finalmente a rendersi pericolosa. Un segnale chiaro: l’esperimento iniziale, in un match di questo livello, appare una soluzione da archiviare.

5. Yildiz, l’unica luce bianconera: sostituzione difficile da spiegare

Ancora una volta, Kenan Yildiz è il migliore in campo tra i bianconeri. Il numero 10 turco segna un gol pesante in un contesto complesso, confermandosi il giocatore più talentuoso e determinante di una squadra dai valori tecnici medi non esaltanti.

Proprio per questo, la sua sostituzione a un quarto d’ora dalla fine risulta difficilmente comprensibile. Togliere il calciatore più ispirato nel momento decisivo di una partita tirata, per inserire un elemento che non ha ancora dimostrato di essere all’altezza della maglia della Juventus, è una scelta che lascia perplessità.

Forse il Napoli avrebbe vinto comunque, ma in gare di questa importanza Yildiz, per peso specifico tecnico e mentale, dovrebbe restare in campo fino all’ultimo secondo. In una Juventus smarrita, è l’unico vero punto fermo: rinunciarvi nel momento clou è un errore pesante che cade interamente sulle spalle dell’allenatore.

Articolo rielaborato a partire da un contenuto pubblicato su eurosport.it (“Le 5 verità di Napoli-Juventus 2-1” di Enrico Turcato).