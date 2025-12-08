Quartiere Ferrovia sommerso dai rifiuti: i residenti chiedono lo stop alla TARI

Nel Quartiere Ferrovia di Foggia l’emergenza rifiuti resta una realtà quotidiana. Il comitato Difendiamo il Quartiere Ferrovia denuncia ancora una volta una situazione definita “non più tollerabile”, chiedendo trasparenza sulla gestione del servizio, sulla TARI e sull’assenza di controlli efficaci.

La nuova segnalazione arriva da via Monfalcone, dove alle 9:05 di questa mattina i cassonetti erano colmi e i marciapiedi invasi dai rifiuti. I residenti, esasperati, hanno diffuso anche un fotomontaggio satirico – una finta “inaugurazione” della discarica – per attirare attenzione su un problema che si trascina da anni.

Il comitato chiarisce di non voler alimentare guerre contro AMIU Puglia né contro gli operatori, ma pone una domanda cruciale: perché il cittadino foggiano paga la stessa TARI del cittadino barese se il servizio è profondamente diverso? A Bari il conferimento è possibile sette giorni su sette, con potenziamenti nei periodi festivi; a Foggia, invece, nei weekend e nei festivi i cassonetti risultano spesso saturi, soprattutto nel Quartiere Ferrovia.

I residenti ricordano che un anno fa sono stati rimossi due punti di conferimento in zone nevralgiche (tra via Montegrappa, via Trieste e via Monfalcone). La conseguenza è un sovraccarico dei cassonetti vicini e un aumento dei conferimenti irregolari in vie come via Piave e via Trento. A questo si somma la gestione inadeguata della raccolta differenziata porta a porta da parte di alcune attività commerciali, i cui bidoncini vengono spesso abbandonati o svuotati in modo scorretto.

Un’altra criticità riguarda i controlli inesistenti: i residenti chiedono quante sanzioni siano state elevate nelle ultime settimane per conferimenti errati. Le fototrappole, più volte annunciate, nel quartiere non sono mai arrivate, mentre in altre città – come Bari – vengono affiancate da vigili in borghese che sanzionano e sensibilizzano chi abbandona rifiuti.

Il comitato ricorda che in passato la Polizia Locale, allora affiancata dall’azienda Amica, apriva i sacchi, risaliva ai responsabili e li sanzionava. Oggi, nonostante spesso sugli imballaggi siano presenti indirizzi riconoscibili, controlli di questo tipo sembrano totalmente assenti.

Sul piano normativo, i residenti richiamano la L. 147/2013, che istituisce la TARI e prevede riduzioni o esenzioni quando il servizio è svolto in modo difforme; il D.P.R. 158/1999, il D.Lgs. 152/2006 e il TQRIF di ARERA, che stabilisce standard minimi di qualità e tutele per l’utenza. Alla luce di questi riferimenti, sostengono che la situazione del quartiere evidenzi un servizio non conforme agli standard previsti.

Oltre 3.300 cittadini hanno già firmato una petizione per chiedere un servizio dignitoso. Il comitato domanda la pubblicazione di dati chiari: calendario degli svuotamenti, numero delle sanzioni, ispezioni effettuate, stato delle fototrappole. “Servono numeri, controlli, responsabilità”, ribadiscono i residenti, che continueranno a documentare quotidianamente la situazione.

Se nulla cambierà, il gruppo è pronto a valutare la richiesta di esenzione TARI per il Quartiere Ferrovia, come previsto dalla legge nei casi di servizio gravemente carente. Infine, il comitato chiede maggiore ascolto da parte dell’Amministrazione: “Le soluzioni esistono, sono pratiche e costano poco. Bisogna solo volerle applicare”.