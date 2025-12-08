ANSA. A ventisei anni dalla sua scomparsa, il nome di Roberta Martucci torna al centro delle cronache e delle speranze della sua famiglia. La giovane, 28 anni all’epoca dei fatti, svanì nel nulla il 20 agosto 1999 a Torre San Giovanni, marina di Ugento, nel Salento. Da allora nessuna traccia certa, nessun corpo, nessuna verità. Ora però un nuovo elemento potrebbe portare alla riapertura delle indagini.

A riaccendere l’attenzione è il racconto di un testimone, che dopo aver letto sui social un post della giornalista Irene Vella dedicato al caso, avrebbe ricordato un dettaglio mai davvero approfondito: un forte odore nauseante avvertito lungo la litoranea tra Torre San Giovanni e Gallipoli proprio nei giorni in cui Roberta sparì. Un ricordo rimasto in fondo alla memoria per decenni e riemerso solo oggi, di fronte al riaffiorare pubblico della storia di Roberta.

Secondo quanto riferito, l’uomo – profondamente scosso – si sarebbe messo in contatto con l’avvocata Valentina Presicce, da anni impegnata nella tutela delle vittime di violenza. Insieme al collega Salvatore Bruno, alla criminologa Isabel Martina e a Lorella Martucci, sorella di Roberta, il testimone ha partecipato a un sopralluogo nella zona indicata, lungo quel tratto di strada costiero che collega Torre San Giovanni a Gallipoli.

Il gruppo, spiegano i legali, ha constatato che il contesto dell’area è sostanzialmente immutato rispetto a allora. Una circostanza che, se da un lato alimenta l’amarezza per i tanti anni trascorsi senza risposte, dall’altro apre uno spiraglio per nuovi accertamenti tecnici che oggi potrebbero essere svolti con strumenti e metodologie più avanzati.

Gli avvocati Presicce e Bruno hanno quindi predisposto una relazione ufficiale, firmata e depositata in procura, con la quale chiedono accertamenti urgenti e in particolare scavi mirati nell’area indicata dal testimone. L’obiettivo è verificare se quel ricordo, tornato alla luce dopo oltre due decenni, possa finalmente offrire un appiglio concreto a un’inchiesta rimasta sospesa nel vuoto di un fascicolo senza corpo e senza colpevoli.

«È stato proprio grazie al post di Irene Vella – spiega l’avvocata Presicce – che questo ricordo, rimasto sepolto per decenni, è riaffiorato. Oggi c’è finalmente la possibilità di far emergere una verità che Roberta e la sua famiglia meritano».

Dal canto suo, la giornalista racconta l’emozione provata quando ha saputo di aver innescato, anche indirettamente, questo nuovo sviluppo: dopo la pubblicazione del post, il testimone l’avrebbe contattata in evidente stato di agitazione, dicendo di essere tornato con la mente a quei giorni d’estate lungo la provinciale, allo stesso odore acre e insopportabile che aveva già segnalato allora e che però non avrebbe avuto seguito investigativo.

Al centro di tutto resta la voce di Lorella Martucci, che da ventisei anni non ha mai smesso di chiedere verità sulla sorte della sorella. «Spero – afferma – che questa richiesta di sopralluogo possa finalmente portare luce sulla scomparsa di Roberta. Io non ho mai smesso di cercarla e ora chiedo che possa essere messa la parola fine, per la verità e per la giustizia».

Per la famiglia Martucci, ogni nuovo elemento rappresenta insieme un peso e una speranza: il peso di riaprire ferite mai rimarginate, la speranza che almeno una parte di quel buio possa essere illuminata, restituendo a Roberta una storia compiuta e a chi la ama una risposta definitiva, qualunque essa sia.

