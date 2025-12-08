Si celebra la Festa dell’Immacolata Concezione. Si apre il periodo di avvicinamento al Natale

Roma, 8 dicembre 2025 – Oggi la Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione, uno dei dogmi più importanti e identitari della religione cristiana. È il giorno in cui viene ricordato il “concepimento senza macchia” della Vergine Maria, preservata dal peccato originale fin dal primo istante della sua esistenza.
Un mistero di fede proclamato ufficialmente il dogma nel 1854, quando papa Pio IX, con la bolla Ineffabilis Deus, definì l’Immacolata Concezione come verità imprescindibile per i cattolici. Una ricorrenza che affonda però le sue radici nei primi secoli del Cristianesimo, con origini nella Chiesa di Gerusalemme, legate alla memoria del luogo tradizionalmente indicato come casa natale di Maria.
Il significato religioso della festa
La liturgia dell’8 dicembre richiama l’idea di una nuova creazione: la nascita di Maria da Anna – tradizionalmente considerata sterile – viene interpretata come un evento che “santifica il seno della natura”, preparando così la venuta del Verbo. È per questo che la Vergine è venerata come la Tutta Santa fin dalle origini cristiane.
La solennità venne introdotta ufficialmente a Roma da papa Sergio I (687-701), ma fu solo nel XIX secolo che assunse il carattere dogmatico definitivo.
Come ogni anno, Roma celebra l’Immacolata secondo una tradizione consolidata. All’alba, i Vigili del fuoco sono stati i primi a rendere omaggio alla statua mariana in piazza Mignanelli, accanto a Piazza di Spagna: alle 7 una squadra è salita fino al braccio della Vergine per deporre la tradizionale ghirlanda, rito che ricorda l’inaugurazione del monumento da parte di 220 pompieri l’8 dicembre 1857.
Nel pomeriggio, alle 16, arriverà papa Leone XIV, accolto dal cardinale vicario Baldo Reina e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Una presenza che rinnova il gesto compiuto da decenni dai pontefici, momento centrale della giornata dell’Immacolata nella capitale.
A seguire, numerose realtà religiose e istituzionali porteranno fiori ai piedi della colonna alta 12 metri progettata da Luigi Poletti, sormontata dalla statua in bronzo dello scultore Giuseppe Obici. Tra i primi intervenuti, alle 8.30, la Gendarmeria Vaticana, accompagnata dalla banda che ha eseguito un inno mariano. Poi la parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte, il Sovrano Ordine di Malta, la Legio Mariae, il Circolo San Pietro, la Fondazione Don Gnocchi, l’Unitalsi, oltre a delegazioni di vari istituti scolastici.
Alle 9, nella chiesa della Trinità dei Monti, monsignor Francesco Pesce, incaricato diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, ha presieduto la messa alla presenza di rappresentanti delle principali aziende romane, comprese municipalizzate e società comunali. Al termine, i lavoratori hanno partecipato al tributo alla statua mariana in piazza.
La giornata è animata anche dai Frati Minori Conventuali della basilica dei Santi XII Apostoli, custodi della più antica novena all’Immacolata della città. Dal 29 novembre fino alla vigilia, ogni pomeriggio si sono svolti la recita del Rosario, le litanie e la messa presieduta da un cardinale, accompagnata dal canto del Tota Pulchra, composto dal frate Alessandro Borroni nell’Ottocento.
“Ogni anno celebriamo la novena e la solennità dell’Immacolata come un tempo di grazia che illumina il cammino dell’Avvento”, ha spiegato padre Francesco Celestino, parroco della basilica. I francescani, ricorda, nutrono una devozione particolare verso Maria: “Basti pensare a san Francesco, sant’Antonio di Padova, il beato Duns Scoto, san Bonaventura, san Massimiliano Kolbe. Fu un francescano, papa Sisto IV, a concedere per primo nel 1477 la celebrazione solenne dell’8 dicembre, ben prima del dogma del 1854”.
Fonte Adnkronos.
1 commenti su "Si celebra la Festa dell’Immacolata Concezione. Si apre il periodo di avvicinamento al Natale"
Cosa dice la Bibbia riguardo alla Vergine Maria immacolata concezione?
Maria, la madre di Gesù, fu descritta da Dio come “grandemente favorita” (Luca 1:28). L’espressione grandemente favorita proviene da una singola parola greca, che essenzialmente significa “molta grazia”. Maria ricevette la grazia di Dio.
La grazia è un “favore immeritato”, ovvero una benedizione che riceviamo nonostante il fatto che non la meritiamo. Maria aveva bisogno della grazia di Dio e di un Salvatore, proprio come il resto di noi. Maria stessa capì questo fatto, come dichiarò in Luca 1:47, “e lo spirito mio esulta in Dio, mio SALVATORE”.
ROMANI 3:23
“Infatti non c’è distinzione: TUTTI HANNO PECCATO e sono privi della gloria di Dio .”
La Vergine Maria, per grazia di Dio, riconobbe di avere bisogno di un Salvatore. La Bibbia non dice mai che Maria fosse qualcosa di diverso da un essere umano ordinario, che Dio decise di usare in modo straordinario. Sì, Maria era una donna giusta e favorita (resa oggetto di grazia) da Dio (Luca 1:27–28). Nello stesso tempo, era un essere umano peccatore che aveva bisogno di Gesù Cristo come suo Salvatore, proprio come tutti noi (Ecclesiaste 7:20; Romani 3:23; 6:23; 1 Giovanni 1:8).
La Vergine Maria non ebbe una “immacolata concezione.” La Bibbia non suggerisce che la nascita di Maria fu diversa da una nascita normale. Maria era vergine quando diede alla luce Gesù (Luca 1:34–38), ma non rimase per sempre tale. L’idea della verginità perpetua di Maria non è biblica. Matteo 1:25, parlando di Giuseppe, dichiara: “ma egli non la conobbe, finché ella ebbe partorito il suo Figlio primogenito, al quale pose nome Gesú.” La parola finché indica chiaramente che Giuseppe e Maria ebbero relazioni sessuali normali dopo la nascita di Gesù. Maria rimase vergine fino alla nascita del Salvatore, ma in seguito Giuseppe e Maria ebbero diversi figli insieme. Gesù aveva quattro fratellastri: Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda (Matteo 13:55). Gesù ebbe anche delle sorellastre, nonostante queste non siano nominate e non ce ne venga dato il numero (Matteo 13:55–56). Dio benedisse e riempì di grazia Maria dandole diversi figli, fattore che in quella cultura era l’indicazione più chiara della benedizione di una donna da parte di Dio.
Una volta, mentre Gesù stava parlando alle folle, una donna proclamò: “Beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato” (Luca 11:27). Quella sarebbe stata l’opportunità migliore per dichiarare che Maria fosse in realtà degna di lode e adorazione. Quale fu la risposta di Gesù? “Beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e l’osservano” (Luca 11:28). Per Gesù, l’obbedienza alla Parola di Dio era più importante che essere la Madre del Salvatore.