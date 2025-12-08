Si celebra la Festa dell’Immacolata Concezione. Si apre il periodo di avvicinamento al Natale

Roma, 8 dicembre 2025 – Oggi la Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione, uno dei dogmi più importanti e identitari della religione cristiana. È il giorno in cui viene ricordato il “concepimento senza macchia” della Vergine Maria, preservata dal peccato originale fin dal primo istante della sua esistenza.

Un mistero di fede proclamato ufficialmente il dogma nel 1854, quando papa Pio IX, con la bolla Ineffabilis Deus, definì l’Immacolata Concezione come verità imprescindibile per i cattolici. Una ricorrenza che affonda però le sue radici nei primi secoli del Cristianesimo, con origini nella Chiesa di Gerusalemme, legate alla memoria del luogo tradizionalmente indicato come casa natale di Maria.

Il significato religioso della festa

La liturgia dell’8 dicembre richiama l’idea di una nuova creazione: la nascita di Maria da Anna – tradizionalmente considerata sterile – viene interpretata come un evento che “santifica il seno della natura”, preparando così la venuta del Verbo. È per questo che la Vergine è venerata come la Tutta Santa fin dalle origini cristiane.

La solennità venne introdotta ufficialmente a Roma da papa Sergio I (687-701), ma fu solo nel XIX secolo che assunse il carattere dogmatico definitivo.

Come ogni anno, Roma celebra l’Immacolata secondo una tradizione consolidata. All’alba, i Vigili del fuoco sono stati i primi a rendere omaggio alla statua mariana in piazza Mignanelli, accanto a Piazza di Spagna: alle 7 una squadra è salita fino al braccio della Vergine per deporre la tradizionale ghirlanda, rito che ricorda l’inaugurazione del monumento da parte di 220 pompieri l’8 dicembre 1857.

Nel pomeriggio, alle 16, arriverà papa Leone XIV, accolto dal cardinale vicario Baldo Reina e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Una presenza che rinnova il gesto compiuto da decenni dai pontefici, momento centrale della giornata dell’Immacolata nella capitale.

A seguire, numerose realtà religiose e istituzionali porteranno fiori ai piedi della colonna alta 12 metri progettata da Luigi Poletti, sormontata dalla statua in bronzo dello scultore Giuseppe Obici. Tra i primi intervenuti, alle 8.30, la Gendarmeria Vaticana, accompagnata dalla banda che ha eseguito un inno mariano. Poi la parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte, il Sovrano Ordine di Malta, la Legio Mariae, il Circolo San Pietro, la Fondazione Don Gnocchi, l’Unitalsi, oltre a delegazioni di vari istituti scolastici.

Alle 9, nella chiesa della Trinità dei Monti, monsignor Francesco Pesce, incaricato diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, ha presieduto la messa alla presenza di rappresentanti delle principali aziende romane, comprese municipalizzate e società comunali. Al termine, i lavoratori hanno partecipato al tributo alla statua mariana in piazza.

La giornata è animata anche dai Frati Minori Conventuali della basilica dei Santi XII Apostoli, custodi della più antica novena all’Immacolata della città. Dal 29 novembre fino alla vigilia, ogni pomeriggio si sono svolti la recita del Rosario, le litanie e la messa presieduta da un cardinale, accompagnata dal canto del Tota Pulchra, composto dal frate Alessandro Borroni nell’Ottocento.

“Ogni anno celebriamo la novena e la solennità dell’Immacolata come un tempo di grazia che illumina il cammino dell’Avvento”, ha spiegato padre Francesco Celestino, parroco della basilica. I francescani, ricorda, nutrono una devozione particolare verso Maria: “Basti pensare a san Francesco, sant’Antonio di Padova, il beato Duns Scoto, san Bonaventura, san Massimiliano Kolbe. Fu un francescano, papa Sisto IV, a concedere per primo nel 1477 la celebrazione solenne dell’8 dicembre, ben prima del dogma del 1854”.

