Summa cum laude per il foggiano Antonello Morsillo: dottorato di ricerca e nuova mostra pittorica a Roma

Mercoledì 3 dicembre, presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, due eventi di grande rilievo hanno celebrato il talento e la carriera di Antonello Morsillo, artista e filosofo foggiano: il conferimento del Dottorato di ricerca in filosofia dell’arte e l’inaugurazione della sua ventiseiesima mostra personale, dedicata allo stesso tema della tesi, Dolorosamente: fenomenologia della sofferenza mariana.

Il Dottorato, quinto titolo universitario conseguito da Morsillo, rappresenta un traguardo fondamentale per l’insegnamento universitario e testimonia il suo impegno nella riflessione filosofica e artistica. La mostra, in esclusiva per l’occasione, affronta la figura della Madonna Addolorata da una prospettiva filosofica e neuroscientifica: simbolo universale dell’amore e del dolore di una madre che assiste alla morte del figlio. Le opere, ideate come dettagli di un polittico ideale, trasformano la figura mariana in un fenomeno capace di unirsi al dolore del figlio, incarnando un messaggio di ascolto, sentimento e partecipazione emotiva in una società che spesso sembra aver perso il contatto con il proprio sguardo interiore. Entrambi gli eventi sono stati dedicati alla memoria della madre dell’artista.

Foggiano di nascita e romano di adozione, Morsillo è definito “il pittore dell’etica” per la scelta di temi morali e universali. La sua arte nasce come urgenza etica: tramandare la memoria di chi ha vissuto e combattuto per nobili ideali, convinto che l’arte possa rendere visibili significative realtà sociali e culturali. Il suo linguaggio artistico è riconoscibile per i simbolici squarci sulle tele, ispirati alle macchie di Rorschach, che perforano le immagini e si stagliano sui fondali chiari, intonacati con grande cura.

Dal 2011, il suo stile si è influenzato del movimento Suridealista, fino ad allora confinato all’ambito letterario, con cui ha pubblicato, nel 2017, il manifesto Il Suridealismo nell’arte, vincendo nel 2018 a Lecce il Premio Voltaire per i diritti civili e l’impegno sociale. In 23 anni di carriera, Morsillo ha immortalato personalità di rilievo come Gandhi, Pasolini, Marielle Franco, Edith Stein, Benazir Bhutto, Garcia Lorca, Giordano Bruno ed Etty Hillesum. La sua arte ha trovato spazio anche su copertine di libri, cd e riviste, ritraendo grandi interpreti della musica italiana come Patty Pravo, Renato Zero, Mina, Luigi Tenco, Milva e Gabriella Ferri.

Tra le collaborazioni più importanti si annoverano studiosi e professionisti come Angela Ales Bello, David Grieco, Mattia Morretta e Adriano Petta. Le sue opere sono state esposte in città italiane e internazionali, tra cui New York, Roma, Venezia, Foggia, Torino, Milano e Catania, e molte appartengono a collezioni private.