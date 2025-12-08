Un’operazione di straordinaria complessità, resa possibile da una filiera di cooperazione internazionale, dalla tempestività del sistema sanitario italiano e dalla generosità di una famiglia donatrice, ha salvato la vita a un giovane di appena 18 anni, proveniente dalla Grecia, affetto dalla rarissima sindrome di Alagille. Il ragazzo è stato sottoposto a un trapianto di fegato in super-urgenza nazionale presso le Molinette di Torino, all’interno dell’AOU Città della Salute e della Scienza, uno dei riferimenti europei per i trapianti d’organo.

La vicenda prende avvio quando, in Grecia, le condizioni cliniche del giovane sono rapidamente precipitate. I medici greci, constatando il rischio imminente di insufficienza epatica irreversibile, hanno attivato il protocollo di collaborazione internazionale con l’Italia, Paese con cui esiste da anni un accordo per i trapianti in emergenza dedicato ai casi più gravi e rari. Ricevuta la segnalazione, il Centro Nazionale Trapianti si è immediatamente mobilitato, coordinando l’intervento con il Sistema Trapianti del Piemonte, che ha preso in carico l’organizzazione logistica e sanitaria del trasferimento.

La missione non è stata semplice. A causa del maltempo che ha colpito il Mediterraneo, il volo militare greco, incaricato di trasportare il giovane paziente, ha subito diversi rinvii, rendendo la finestra temporale dell’intervento ancora più critica. Quando finalmente il velivolo è riuscito a partire, le condizioni atmosferiche proibitive hanno costretto l’equipaggio ad atterrare non a Torino, come previsto, ma a Pisa. Da lì, grazie a un lavoro di coordinamento in tempo reale, il ragazzo è stato trasferito in ambulanza verso Torino, affrontando un viaggio complesso e delicato, ulteriormente ostacolato dalle condizioni meteo avverse.

Il paziente è arrivato alle Molinette nella notte, in condizioni estremamente critiche. È stato immediatamente accolto in rianimazione, stabilizzato e preparato per l’intervento non appena si è reso disponibile un fegato compatibile, grazie alla straordinaria generosità di una famiglia donatrice italiana, che ha acconsentito alla donazione degli organi del proprio congiunto. Un gesto che ha reso possibile un trapianto salvavita che, diversamente, non avrebbe potuto essere realizzato in tempo.

A meno di 60 ore dall’arrivo in Italia, l’équipe del Centro Trapianti Fegato di Torino ha eseguito l’intervento: un’operazione altamente complessa, durata circa nove ore, condotta da un team multidisciplinare di chirurghi, anestesisti, rianimatori, infermieri e tecnici specializzati, tutti attivati in regime di emergenza nazionale. La procedura è perfettamente riuscita e il giovane ha iniziato un decorso post-operatorio favorevole, monitorato costantemente dagli specialisti della Città della Salute.

L’episodio testimonia, ancora una volta, l’eccellenza del sistema trapianti italiano e del polo torinese, capace di intervenire con tempestività anche in condizioni logistiche complesse, e conferma il valore della cooperazione internazionale nei casi in cui la vita di un paziente dipende dalla rapidità delle decisioni e dalla sinergia tra Paesi.

È anche una storia che restituisce centralità alla solidarietà tra cittadini: senza la decisione della famiglia donatrice, questo giovane non avrebbe avuto alcuna chance.

Per l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, si tratta di un altro successo clinico che rafforza il ruolo del centro come punto di riferimento nazionale e internazionale per i trapianti d’organo. Ma soprattutto, è la storia di una vita che riparte grazie a un gesto di generosità e a un lavoro di squadra che, dal primo all’ultimo minuto, ha dato il massimo per trasformare un’urgenza estrema in un’opportunità di rinascita.

Fonte: AOU Città della Salute e della Scienza di Torino