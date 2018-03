Procura,da ‘Salva Ilva’no diritto salute

Di:



(ANSA) – TARANTO, 9 GEN – Per la Procura di Taranto "é di tutta evidenza" che la legge n.231 cosiddetta 'Salva Ilva' "annienti completamente il diritto alla salute e ad un ambiente salubre a favore di quello economico e produttivo". Lo scrivono i pm chiedendo di sollevare eccezione di incostituzionalità. Per la Procura, inoltre, appaiono "chiaramente" violati la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue", la Carta europea dei diritti dell'uomo "ove è previsto il diritto ad un equo processo" e il Trattato di Lisbona.

