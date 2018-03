Suonatori di Tarantelle del Gargano: film documentario a Monte

Di:



Manfredonia – Domenica 12 gennaio, con inizio alle 18,00, sarà presentato a Monte Sant’Angelo al teatro delle Clarisse, il film documentario: “Suonatori di Tarantelle del Gargano”. Il film, nato da un’idea di Peppe Totaro leader dei Tarantula Garganica , prodotto dal Gal Gargano e diretto da Niki Dell’Anno della Wild rat Film, racconta la storia e le origini della musica tradizionale, la danza che a questa si accompagna, le modalità di realizzazione degli strumenti tipici del promontorio. Ad illustrare e a mostrare i segreti di queste antiche tradizioni : i musicisti e i danzatori che hanno partecipato lo scorso luglio alla terza edizione del Raduno dei Suonatori di Tarantella tenutosi nel centro storico di Monte Sant’Angelo promosso dallo stesso Gal e da Studio Uno, nell’ambito di FestAmbiente Sud. “Il documentario realizzato – ha dichiarato Peppe Totaro – rientra nell’ambito del Raduno dei Suonatori di Tarantella, un progetto artistico teso a creare sinergie tra gli appassionati della musica popolare del Gargano, attraverso l’esperienza diretta con i grandi maestri della Tarantella del Gargano, al fine di salvaguardarla e diffonderla alle nuove e future generazioni come elemento condiviso della cultura del territorio”. “Uno spirito che è proprio del Gal – ha evidenziato Francesco Schiavone, presidente del Gruppo di Azione Locale – che ha sposato da subito l’iniziativa. Il documentario sarà per noi infatti anche lo strumento per far conoscere fuori dai nostri confini il prezioso patrimonio culturale della tradizione. Un patrimonio che – ha rimarcato il presidente – abbinato alle nostre produzioni enogastronomiche tipiche e alle bellezze paesaggistiche delle aree interne, può dare nuovo slancio al turismo della Montagna del Sole”. La presentazione di domenica vedrà la partecipazione oltre che dei promotori dell’iniziativa e del regista anche del Sindaco di Monte Sant’Angelo, Antonio di Iasio e di Franco Salcuni di Legambiente. Alla “prima” di Monte Sant’Angelo seguirà la proiezione del documentario a Carpino, sabato 18 gennaio presso il Palazzo Baronale, in collaborazione con l’Associazione Carpino Folk Festival. trailer documentario: https://www.youtube.com/watch?v=TJyI0CDRhag Redazione Stato Suonatori di Tarantelle del Gargano: film documentario a Monte ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.