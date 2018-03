Zapponeta, Amministrazione organizza corso fitofarmaci

Di:



Giovanni Riontino. Zapponeta – “Sono orgoglioso di essere riuscito ad organizzare il corso per l’acquisto e l’utilizzo dei fitofarmaci” ha dichiarato soddisfatto il sindaco di Zapponeta, Il Comune di Zapponeta, infatti, in collaborazione con l’Ufficio Agricoltura della Provincia di Foggia e l’ASL di San Severo ha dato il via al corso, che permetterà ai partecipanti, dopo un percorso formativo, l’ottenimento del “patentino”, e quindi dell’autorizzazione ad acquistare e ad usare i fitosanitari. Il corso è iniziato martedì e durerà 5 giorni, fino al 12 gennaio. Ad impartire le lezioni agli agricoltori del posto il dott. Mario Masullo, dirigente ASL, il dott. Antonio Giuseppe Nigri, dirigente SPESAL area nord, e il dott. Savino Del Vecchio. “Erano tre anni che gli agricoltori chiedevano, a gran voce, agli amministratori, di organizzare il corso, ma mai nessuna Amministrazione è riuscita a farne niente – ha voluto precisare il Sindaco Riontino che ha aggiunto: “La nostra maggioranza, in pochi mesi, ha fatto fronte ad un’altra importante necessità”. “Dopo l’ottima gestione che siamo riusciti a mettere in campo nell’alluvione che ha colpito il nostro territorio nei mesi scorsi – ha dichiarato inorgoglito anche l’Assessore all’Agricoltura del Comune di Zapponeta, Matteo De Feo – l’organizzazione di questo corso è un’altra vittoria di questa amministrazione che dimostra, giorno dopo giorno, come ci tenga ai temi che riguardano i nostri agricoltori. Nell’occasione abbiamo ottenuto davvero tante adesioni (quasi 40), e tante altre ancora ci stanno pervenendo, tant’è che a breve organizzeremo un altro corso”. “La conoscenza dell’uso dei fitofarmaci è importante perché utile e necessaria per la tutela e la sicurezza dei nostri prodotti e dell’ambiente, ma soprattutto della salute nostra e dei consumatori”. Questa è stata l’opinione generale dei partecipanti al corso, quasi tutti agricoltori, che, con evidente entusiasmo, hanno molto apprezzato l’iniziativa promossa dall’Amministrazione. “Ancora una volta, dunque, l’Amministrazione Riontino risponde all’odio, alla rabbia e alle provocazioni con i fatti. Noi siamo quotidianamente a lavoro per Zapponeta e per i zapponetani. Agli altri, invece, lasciamo sempre le chiacchiere e le cattiverie perché sappiamo che è la cosa che a loro piace e riesce meglio” ha concluso in una sua dichiarazione il Sindaco di Zapponeta, Giovanni Riontino. (Comunicato stampa) Zapponeta, Amministrazione organizza corso fitofarmaci ultima modifica: da

