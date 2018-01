PH ENZO MAIZZI (ACQUISTI FOGGIA 09.01.2018)

Di:



Foggia. PRESENTATI nel pomeriggio i nuovi acquisti del Foggia: dopo il centrocampista Leandro Greco dal Bari, in prestito, e il difensore esterno Marco Zambelli dall’Empoli (a titolo definitivo), i satanelli si sono assicurati a titolo definitivo il difensore centrale del Bari Denis Tonucci. fotogallery enzo maizzi







Foggia, presentati i nuovi acquisti Greco, Zambelli e Tonucci ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.