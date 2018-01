Maestri esclusi dalla graduatoria e altri in attesa di assunzioni

Di:

Foggia, 9 gennaio 2017. Sono 3.000 i docenti pugliesi dell’infanzia e della scuola primaria che hanno deciso di ricorrere in Cassazione dopo che il Consiglio di Stato ha negato loro la possibilità di restare nella Gae, la graduatoria ad esaurimento. Hanno conseguito il diploma magistrale nel 2001/2, dopo questa data è stata richiesto il titolo di laurea.

La notizia è riportata dall’Ansa regionale e arriva dopo lo sciopero a Roma dei maestri italiani che rischiano di tornare a casa dopo essere stati immessi in ruolo o aver accettato supplenze a tempo determinato.

“Sono 43mila insegnanti in Italia- dice Pinto Rino della Gilda- per loro si dovrà trovare una soluzione politica. Nei prossimi due anni molti docenti andranno in pensione e non si capisce come si potranno fare altre immissioni in ruolo”. Intanto le Camere sono state sciolte e all’orizzonte non resta che il ricorso in Cassazione o un nuovo concorso per la graduatoria di merito (e titoli) che esiste dal 2016 e che aspetta lo scorrimento prima della scadenza. Ma questa è un’altra storia, parallela a quella degli esclusi Gae (tremila i pugliesi in base ai ricorsi di cui 600 precari) e in qualche caso concorrente perché è l’altra fonte di reclutamento. “Questi insegnanti delusi avevano toccato il cielo con un dito- dice Pinto- perché ben sette sentenze del Tar avevano definito ‘abilitante’ il loro titolo. Dunque si sono iscritti con riserva alla Gae”. Prima di natale invece il Consiglio di Stato ha confermato il valore del titolo ma non la possibilità di inserimento nella graduatoria ritenendo che le ultime si sono chiuse nel 2007 e quindi bisogna rifare tutto.

Il concorso bandito nel 2016

Parallelamente a questa vicenda degli iscritti con riserva ed esclusi, un’altra graduatoria aspetta risposte, quella dei docenti che hanno superato il concorso nel 2016 espletato nel 2017. In Puglia è stato bandito per 650 posti più il 10% (secondo la legge 107 sulla buona scuola) quindi la graduatoria è arrivata a 702. Finora hanno chiamato solo 90 insegnanti. Questa graduatoria scade nel 2020 ma ha ottenuto una proroga di un anno nell’ultima legge di bilancio insieme alla possibilità di assumere oltre il 10% nelle regioni in cui c’è disponibilità. La loro storia si legge in due gruppi chiusi su“Tutela per gli idonei al concorso del 2016 infanzia e primaria” e “Idonei fantasma al concorso 2016”. Il primo conta oltre 2000 iscritti, è amministrato da Cettina Sciacca, siciliana, redattrice e promotrice della petizione grazie alla quale la battaglia ha ottenuto dei risultati, il secondo gruppo conta 4000 iscritti.

La petizione di Sciacca è stata lanciata su facebook.

La richiesta di trasferimento in altre regioni

Stefania Mocerino, foggiana, assistente alla specialistica nella scuola superiore, che a questo concorso ha partecipato, fa parte del gruppo nazionale di Cettina Sciacca. Suo tramite la battaglia degli idonei si è diffusa anche in città sebbene il gruppo pugliese conti più iscritti da Bari e Lecce. Chiedono anche l’interregionalità, cioè il poter essere assunti anche al nord dove le prospettive sono più rosee perché fra Campania, Puglia e Sicilia la situazione è bloccata. Ma i concorsi sono regionali, si fece un’eccezione per alcuni docenti trasferiti in altre parti d’Italia, per loro non vale lo stesso principio. Molti di questi docenti trasferiti, inoltre, dopo un anno hanno chiesto di tornare nella loro regione d’origine “bloccando due posti, quello lasciato e quello su cui sono subentrati”, questo il commento di alcuni membri del gruppo a proposito di lentezze nella sistemazione degli idonei in graduatoria. Fra gli idonei dell’infanzia e della primaria si trovano anche quanti hanno partecipato al concorso per il sostegno in Puglia, posti previsti 15, sapevano che sarebbe stato difficile. Avevano invece puntato sull’altro concorso. Maria Pia, 29 anni, laureata in scienze della formazione della provincia di Foggia, chiede che “il governo rispetti i posti promessi nel concorso in Puglia, 700, io potevo scegliere anche un’altra regione ma questo numero mi aveva fatto ben sperare e ancora siamo in attesa”. Nel frattempo resta il caso della Gae, i posti dei trasferiti e ritornati, la graduatoria di merito da sistemare in tempo utile.

A cura di Paola Lucino, Foggia 09 gennaio 2018