Maggioranza “Piena e incondizionata fiducia al sindaco Riccardi”

Di:

Manfredonia. ”Le forze politiche e i consiglieri comunali di maggioranza, anche se hanno avuto, come è normale che accada in democrazia, opinioni diverse su alcune questioni amministrative, ribadiscono il pieno ed incondizionato appoggio all’Amministrazione guidata dal Sindaco Angelo Riccardi.

è quanto evidenziano in un documento ben tredici consiglieri che hanno contribuito all’elezione del Sindaco Angelo Riccardi e nello specifico: Alfredo De Luca, Arturo Gelsomino, Salvatore Valentino, Antonietta della Patria, Lucia Trigiani, Mariagrazia Campo, Damiano D’Ambrosio, Giovanni Ognissanti, Franco Tomaiuolo, Libero Palumbo, Michele Iacoviello, Antonio Prencipe e Mario Totaro.

“In questo momento la città ha bisogno di essere amministrata con grande serietà e senso di responsabilità”, per cui da parte dei consiglieri di maggioranza vi è l’impegno a svolgere fino in fondo il mandato elettorale, poiché, come si legge ancora nel documento: “i cittadini attendono risposte concrete a tanti problemi che solo un’Amministrazione forte, coesa e pienamente operativa è in grado di dare”.

Pertanto, tutte le forze politiche unite e compatte, ribadendo la propria fiducia al Sindaco, sottolineano l’impegno nel portare a compimento il mandato facendo prevalere l’interesse generale della città e dei cittadini con un’azione di governo ancora più incisiva”.

E’ quanto emerge da una nota stampa inviata dal Comune di Manfredonia.