ph SSD MANFREDONIA CALCIO

Di:



Manfredonia, 09 gennaio 2018. La SSD Manfredonia Calcio comunica che in mattinata è stato esonerato mister Giovanni Baratto da allenatore della prima squadra. L’allenamento di oggi pomeriggio alle 15 sarà affidato a mister Luigi Agnelli. La SSD Manfredonia Calcio ringrazia mister Baratto per il lavoro fin qui svolto. Nei prossimi giorni verrà comunicato il nuovo trainer bianco-azzurro. Il Manfredonia esonera mister Baratto ultima modifica: da

