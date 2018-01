http://www.cn24tv.it - CARABINIERI, INTERVENTO

(ANSA) – VENEZIA, 9 GEN – Un uomo, Ivano Gritti, 47 anni, e’ stato ucciso questa notte a colpi di pistola a Venezia, nel sestiere di San Polo. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe stata sorpresa in strada dall’assassino, un 50enne che è stato fermato dai Carabinieri. Uomo ucciso a colpi di pistola a Venezia ultima modifica: da

